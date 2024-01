Gatos: ¿cada cuánto debe cepillarle los dientes?

Así como la limpieza bucal es una de las rutinas más importantes para mantener la higiene y el cuidado de los dientes en los humanos, de igual forma es fundamental para los gatos.



Cepillar sus colmillos es un acto de cuidado y una ventaja para mantener su salud a nivel general, ya que esto ayuda a reducir la creación de agentes nocivos para su boca, como placa y acumulación de sarro, que con el paso del tiempo pueden generar problemas más graves.

De acuerdo con el portal de salud de la clínica de veterinaria española 'Ani Cura', el no tener el hábito de cepillar sus dientes puede provocar inflamación en las encías, lo que lleva a que el felino sienta dolor constante, hasta el punto de dejar de comer si su caso es de gravedad.



Para empezar a cepillar los dientes de su animal de compañía debe tener en cuenta los instrumentos a utilizar. El cepillo de dientes no es como el de los humanos, este debe ser más pequeño y con unas cerdas más suaves como si fuese para un bebé.

También puede utilizar una funda de dedo en caucho con cerdas, conocido como cepillo de dientes con dedal, para una fácil maniobra a la hora de hacer la limpieza, o para acostumbrar al animal a la sensación.



En cuanto a la crema, esta debe ser de uso veterinario con complementos como la clorhexidina, "ideal para evitar que se alojen bacterias no deseadas en la cavidad bucal de su mascota, a la vez que refresca y combate el mal aliento, y previene la formación de la placa dental", según el portal de la farmacia animal 'Scooby's Farma'.



¿Cómo se debe cepillar los dientes de su felino?

De acuerdo con el portal de salud de 'Purina', para lavar las encías de su gato de manera correcta puede seguir los siguientes consejos:



1) Busque un lugar cómodo, como su regazo o el espacio de descanso favorito, para que este se siente tranquilo durante la sesión de cepillado.



2) Levántele el labio para que queden expuestas las superficies de las encías y los dientes.



3) Realice un movimiento suave por cada una de las zonas a limpiar, son hacer mucha fricción que le cause mayor molestia.



4) No olvide llegar a los molares superiores posteriores y a los caninos, ya que estos dientes tienden a acumular sarro dental rápidamente.



Este proceso de limpieza puede realizarlo entre "uno a dos días a la semana hasta llegar a hacerlo a diario", mientras su felino se adapta y usted está seguro de que ya no le causa incomodidad al manipular su boca.



Recuerde llevarlo al veterinario de manera inmediata si observa alguna alteración bucodental, como sangrado durante el cepillado, presencia de gingivitis o mal aliento, con el fin de que el experto examine estos los síntomas y le brinde un tratamiento adecuado para reducir el problema.

