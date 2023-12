¿Cada cuánto se le debe cortar las uñas a un gato y cómo hacerlo?

La uña se debe cortar de afuera hacia adentro , lejos de la parte rosada, pues puede herirle e iniciar un sangrado. Si no sabe exactamente dónde está la zona sensible, corte solo la punta.

No olvide darle al final el premio para que el gato no asocie la ‘manicura’ con algo negativo. Incluso, se recomienda que el corte de uñas se inicie desde gatito, para que no se vuelva una tarea difícil en la adultez.