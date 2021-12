Hay ocasiones cuando a algunos de nuestros animales les da por 'jugar' con nuestro árbol de Navidad, particularmente con los objetos que cuelgan de las ramas.

Para los dueños de gatos, la decoración navideña se ve perjudicada por las travesuras de sus mascotas.



(Le puede interesar: ¿Se considera un buen amo? Compruebe qué tanto sabe de su perro).

¿Por qué les gusta el árbol de Navidad?

Facebook Twitter Linkedin

Los gatos suelen colgarse de superficies altas. Foto: iStock

El árbol es una atracción llena de estímulos para el gato dado que es un objeto 'novedoso' y capta la atención del animal.



- Las luces: Es sabido que a los gatos les atrae las luces, (como un láser), estas, captan la atención del animal y él tratara de 'cazarlas', igual que la sombra que proyectan.



Al no poder alcanzar las luces, el gato podría estresarse.



(Lea también: Consejos para lograr una Navidad amigable con las mascotas).



- El árbol puede llegar a ser un objeto ideal para trepar, esconderse y mantenerse a cierta altura.



- Los adornos colgantes pueden ser los elementos, más atrayentes puesto que despiertan su instinto cazador, al intentar atraparlos y jugar con ellos.



Si el animal, consigue hacer caer un adorno navideño, es posible que ese se convierta en un juego y lo haga seguido.



(Además: La terapia bioenergética, otra opción para las mascotas enfermas).

Facebook Twitter Linkedin

Tenga cuidado con sus mascotas en esta Navidad. Foto: iStock

¿Qué árbol de Navidad se debe comprar?

- Que sea un árbol sintético: no maltrata las patas del gato.



- El árbol debe ser pequeño, si el árbol se cae el gato no será lastimando.



- Elegir un árbol de base amplia y sólida.



(Le puede interesar: ¿Por qué algunos perros pequeños suelen ladrar mucho?).



- Evitar árboles muy grandes, entre más grande el árbol, mayor será los daños al caer.



- Es importante tener en cuenta que si el animal ingiere un adorno navideño, o si el árbol cae encima de él, puede ser muy dañino para el gato.

¿Cómo evitar que dañe el árbol de Navidad?

Facebook Twitter Linkedin

Como prevenir el daño de los arboles navideños Foto: iStock

- Colocar el árbol en un lugar apropiado: el lugar debe ser despejado, evitando que haya muebles cerca en los cuales pueda apoyarse para trepar.



- Fijar el árbol: podría fijarse a una pared, o al techo para generar estabilidad.



(Lea también: Participe en la ‘donatón’ de Navidad para gatos y perros sin hogar).



- Cerrar el cuarto donde el árbol este: si es preciso en la noche o cuando el dueño no se encuentre en casa.



- Colocar una pequeña valla o cerca para que el felino no pueda tocar el árbol.



- Felicitarlo: si no trata de subir o tocar los adornos, para generar buena conducta.



(Además: Contar con qué mascotas vive es una forma de protegerlas).



- Utilizar papel aluminio: cubriendo la base del árbol, los gatos encuentran el papel de aluminio repulsivo.

- Los adornos no deben ser atractivos: no deben girar, sonar, colgar mucho.

- Evitar las guirnaldas electrónicas.



- No poner alimento en el árbol: es mejor no poner dulces, puesto que el gato podría ingerirlos.



(Lea también: ¿Los perros y los gatos se llevan mal? Consejos para mejorar su convivencia).



- Los adornos deben ser de tela: mejor de tamaño grande e irrompible. El gato deberá acostumbrarse al árbol, unos días antes de colocar los adornos.



- Decorar sin el gato: mover los adornos cerca del gato, le dará curiosidad.

- No decorar la parte baja del árbol.



- Emplear repelente NO dañino: existen aromas que no son atrayentes para los gatos a base de cítricos.



- Ofrecerle una alternativa: como un árbol rascador a varias alturas.

Más noticias de mascotas

- Menstruación canina: esto es todo lo que debe saber



- Así puede enseñarle a su perro a quedarse solo en casa



- El número de veces que debe comer su perro y otros consejos de alimentación

EL TIEMPO