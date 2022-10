¿Alguna vez se imaginó cómo sería vivir en uno de los lugares más fríos del planeta? Siberia es una de las regiones más frías de Rusia y tiene una temperatura máxima diaria de cinco grados centígrados. En los últimos días, se conoció un caso milagroso, en la localidad de Novosibirsk, una mujer encontró una gata que estaba en fase de congelación y rápidamente decidió llevarla al veterinario.

La condición de la gata, a la cual llamó Dymka, no era alentadora y para que ella pudiera sobrevivir debían cortarle su cola, sus orejas y sus cuatro patas.



Los médicos querían darle una segunda oportunidad y por esta razón planearon devolverle la movilidad. Casi después de un año, en junio de 2019, Dymka ingresó a cirugía para que le insertaran sus nuevas patas. Este procedimiento se realizó en dos etapas y el animal tuvo que estar varios meses hospitalizado para comprobar que su cuerpo no rechazara sus nuevas prótesis.



Sus nuevas extremidades fueron impresas con tecnología 3D y su base es de titanio, pero cuentan con una parte externa, más flexible y adaptable. La clínica veterinaria de Vetclinika junto con los investigadores de la Universidad Politécnica de Tomsk (TPU) son los primeros en realizar este tipo de operación en un animal.



Después de su recuperación, Dymka regresó con la mujer que la rescató y ahora puede caminar, jugar y disfrutar de los años que le quedan de vida. Desde la propia cuenta de Instagram de la clínica han publicado videos de la gata caminando. Sin duda alguna esta intervención servirá de ejemplo para otros centros especializados en cirugía animal.

