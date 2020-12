Mascotas: cielos en calma y sin pólvora en festividades

Se acercan las festividades navideñas y de fin de año y, lamentablemente, en algunas poblaciones de Colombia aún se considera que deben ir acompañadas de espectáculos pirotécnicos o del uso de pólvora para el disfrute de la población.



Por fortuna, algunas partes del mundo y ciudades en Colombia ya son conscientes del daño que este tipo de artefactos producen no solo en los seres humanos sino en los animales de compañía y silvestres.

Bogotá con ‘Cielos en calma’

La concejal Andrea Padilla lidera en Bogotá la iniciativa ‘Cielos en calma’, que en solo dos semanas logró reunir 10.750 firmas de bogotanos que fueron radicadas el pasado 2 de septiembre. Con esta se buscaba que la administración distrital no empleara pólvora explosiva y ruidosa en los eventos navideños, protegiendo de esta manera a los perros, gatos, aves silvestres y otros animales que, año tras año, se ven afectados por el uso de pólvora en las celebraciones.



Finalmente, y gracias al trabajo juicioso de la concejal, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) informó que no se empleará pólvora en los eventos programados en la temporada decembrina y que esta será reemplazada por otras opciones como pólvora de bajo impacto auditivo y espectáculos de luces o drones.

Antioquia también se suma

En Antioquia, las alcaldías de Medellín, La Estrella, Caldas y Bello se sumaron a la iniciativa de prohibir el uso de pólvora durante las festividades. Además de esta campaña, el Área Metropolitana busca crear conciencia en las personas del no uso de la pirotecnia a través de una Huellatón, una revolución pacífica que busca reunir 25.000 selfis de personas y mascotas que podrán participar por diferentes premios para los amigos peludos (www.huellaton.com).



Si bien estas decisiones se tomaron para evitar congestionar los hospitales y clínicas con personas quemadas por el uso de estos artefactos, los animales y sus tutores agradecen estas iniciativas encaminadas a la protección de la salud de todos.



En Buga, otra campaña

‘Que la pólvora no apague la luz de tu vida’: con este nombre el municipio de Buga, en Valle del Cauca, y el Hospital Divino Niño lanzaron la campaña para evitar que las personas usen pólvora.



En Cereté, desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de enero de 2021 se prohibió la manipulación, distribución, fabricación y uso de pólvora. De esta forma estas dos poblaciones buscarán evitar y reducir el número de personas quemadas que necesitarían cuidados hospitalarios en tiempo de pandemia.

Sin pólvora en el mundo

Países como España, Costa Rica, Argentina, México, Perú, Francia, Italia y algunos asiáticos han sido pioneros en la sustitución de la pirotecnia por otro tipo de eventos como drones, obras de teatro, proyecciones en edificios emblemáticos, juegos de luces, música y agua.



Además, por la coyuntura actual, muchos países buscan reducir las aglomeraciones en las calles, por lo que han contemplado realizar espectáculos itinerantes que lleguen a más personas sin necesidad de llenar parques o plazas.

El efecto de la pirotecnia

Perros y gatos tienen un sentido del oído mucho más desarrollado que el del ser humano, por lo que captan con mayor facilidad sonidos que para el hombre son imperceptibles: su umbral de escucha va hasta aproximadamente 85 a 90 decibeles y la pólvora alcanza a llegar desde los 190 hasta los 210, por lo cual se produce una sobreestimulación del sistema nervioso generando ansiedad, nerviosismo, miedo, angustia, temblores, salivación excesiva, falta de apetito, micción o defecación y, en los peores casos, taquicardia, parálisis, infarto o animales perdidos, extraviados o accidentados al intentar escapar.



En las aves silvestres la reacción es similar, aunque por lo general es más grave porque estas se encuentran menos protegidas y pueden verse afectadas por la excesiva luminosidad, las vibraciones y el estruendo dando lugar a quemaduras, caídas, abandono de nidos, entre otras lesiones.

¿La recomendación?

En edades tempranas (durante los primeros dos años de vida) se puede habituar a los perros y gatos, exponiéndolos a los sonidos fuertes y controlados para que en la adultez los puedan tolerar con mayor facilidad. Esto se puede hacer socializando a los animales a ruidos molestos de manera progresiva: de sonidos bajos a altos y de pocos segundos a unos minutos.



En el caso de los animales adultos, lo importante es crear espacios seguros en casa en donde el animal pueda contar con todo lo necesario: abrigo, comida, agua, entretenimiento, etc.



Además, se recomienda no dejar a los animales fuera de casa, no castigarlos, tenerlos identificados (para evitar extravío), realizar actividad física moderada a intensa para que se encuentren cansados en las noches y, en los casos más graves, recurrir a terapias alternativas con aromas, homeopatía, esencias florales, música, entre otros.



Es importante recordar que estas terapias, así como la administración de fármacos sedantes o relajantes, deben ser consultadas con un médico veterinario.

GABRIEL GARCÍA

* Médico veterinario

