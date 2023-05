La ola de calor por el cambio climático no da tregua y no solo está afectado a las personas, sino también a la gran mayoría de mascotas domésticas, incluyendo a los perros.



Estos animales también sufren las altas temperaturas, por ello es importante saber cuándo se debe exponer al sol a los caninos, pues es recurrente hacer actividad física con ellos cuando se sacan a pasear. Conocer qué temperaturas pueden soportar es fundamental para no arriesgar su salud y evitar problemas respiratorios o mucha fatiga.

Según un gráfico de la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno español, el calor no perjudica a todos los perros por igual, el tamaño, su condición física, la raza y la edad influyen directamente en que las altas temperaturas les afecten o no.

Las altas temperaturas pueden fatigar y agotar a sus mascotas. Foto: iStock

¿Cómo afecta el calor a los perros?



Cuando se trata de un perro pequeño, el riesgo puede ser moderado y se deberá vigilar si la temperatura del ambiente sobrepasa los 23 grados, mientras que si alcanza los 29 grados el canino ya está en riesgo de sufrir algún problema de salud.



Si su perro es de morfología mediana, ocurre algo similar con los pequeños, deberá estar atento cuando la temperatura está en 23 grados y considerar no salir o hacer alguna actividad física con su mascota si el ambiente sobrepasa los 29 grados.



Al hablar de caninos grandes se tiene que tener presente que estos no toleran tanto el calor, debido a que 21 grados en el ambiente ya supone un riesgo moderado, pero si se superan los 26 es recomendable no efectuar ningún paseo, debido a que es una temperatura de alto riesgo.

Es de gran importancia rescatar que, independientemente del tamaño, es peligroso para todos los perros salir o realizar cualquier actividad física cuando la temperatura está entre los 29 y 32 grados. Este sería un rango peligroso que podría afectar la salud de su mascota.



Adicional a esto, otros cuatro elementos pueden influir en el bienestar de su can, ya que les sumará un grado de peligrosidad si son expuestos al sol o a las fuertes temperaturas, son:

El sobrepeso. Si el perro es braquicéfalo (perros de nariz chata). Si su can tiene menos de seis meses o es anciano. Dejar a su can dentro de un carro.

Los perros braquicéfalos pueden sufrir más por el calor que los demás perros. Foto: iStock

Afortunadamente, se puede bajar el riesgo por las altas temperaturas de dos formas: la principal tiene que ver con el agua y la hidratación, esenciales para su mascota. La segunda opción es dejar al canino en un lugar fresco y con buena ventilación, una vez haya estado expuesto a estas condiciones por un tiempo prolongado.

