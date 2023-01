Los perros, a menudo, son mucho más que mascotas, se convierten en fieles amigos, leales compañeros y miembros imprescindibles de las familias. Por ello nunca es fácil decir adiós y, mucho menos aún, hacerse a la idea de que cuatro patitas nunca más recorrerán la casa, el ambiente no estará eclipsado por ladridos y su particular olor, y la llegada al hogar no se verá envuelta en lametazos, movimientos de cola y ojos repletos de felicidad.



Sí, dejar ir a un amigo canino puede resultar una decisión dolorosa, pero, ante el agotamiento de todos los recursos de tratamiento médico, es una alternativa viable para evitar la prolongación de su dolor y sufrimiento.

Este procedimiento, que a veces puede ser inconcebible para los dueños de mascotas, recibe el nombre de eutanasia y, contrario a lo que muchos podrían pensar, se encuentra avalado por un gran número de instituciones y entidades dedicadas al cuidado y la protección de los animales. En Colombia, por ejemplo, está reglamentado en la Ley 576 de 2000, artículo 19.

Tal y como lo indica Gabriel García, médico veterinario, en un artículo pasado para EL TIEMPO, la eutanasia es un procedimiento veterinario que “consiste en aminorar o reducir los efectos de un largo proceso de enfermedad o de una condición que no tiene un buen pronóstico ni perspectivas de mejora, a través de proporcionar una muerte digna y en condiciones que no afecten el bienestar”.

En Colombia, la eutanasia animal está reglamentada en la Ley 576 de 2000. Foto: iStock

Si bien la muerte natural es una idea imperante en la mayoría de dueños de mascotas, la realidad es que puede resultar idealizada, en tanto no siempre es gentil ni fácil ni pacífica; todo lo contrario, el aferrarse a la vida de un perro, según los expertos, muchas veces puede traer consigo una prolongación innecesaria del dolor y una afectación en la calidad de vida del animal.



La eutanasia, fiel a su origen etimológico, contribuye a dar una ‘muerte apacible’ o ‘alejada del sufrimiento y de los efectos habituales’ a cualquier ser vivo. Eso sí, no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Cuando se trata de la vida de un canino, todas las implicaciones, los riesgos y las posibilidades de tratamiento deben barajarse y ponerse sobre la mesa.

¿Cómo tomar la decisión?



La eutanasia en animales es, desde hace mucho tiempo, un procedimiento controversial debido a las implicaciones éticas, emocionales y religiosas que puede llegar a tener. Su práctica, por ende, se sugiere solo cuando hay enfermedades terminales o crónicas de por medio, cuyo tratamiento es inviable.

Si su perro padece cáncer, rabia o lesiones avanzadas que afectan, considerablemente, su calidad de vida, entonces puede ser un posible candidato a la eutanasia. En todo caso, resulta indispensable contar con la asesoría de un médico veterinario de confianza, acudir a una segunda opinión profesional y evaluar las condiciones de salud en las que se encuentra el animal.



De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 576 de 2000, este “procedimiento podrá aplicarse como medida sanitaria en caso de enfermedades zoonóticas, que comprometan la salud pública o constituyan fuente de propagación de enfermedades transmisibles o exóticas para los animales”.

La eutanasia se sugiere cuando el dolor del animal es irremediable. Foto: iStock

Alice Villalobos, veterinaria especializada en oncología, en entrevista con el periódico estadounidense ‘The New York Times’, recomienda, por su parte, evaluar algunas categorías para conocer a fondo el estado de salud de la mascota y tomar la decisión correcta.

- Dolor: aquí el dueño debe analizar los signos de dolor físico que experimenta y manifiesta el perro. Cabe hacerse preguntas como: ¿respira con dificultad? ¿el dolor se ve reducido con la ayuda de algún tipo de terapia, medicamento o procedimiento?

- Hambre: como su nombre lo indica, en este ítem es necesario analizar la conducta alimentaria del perro. Si está comiendo adecuadamente o, si por el contrario, el dueño tiene que ayudarlo a ingerir alimentos. También hay que tener en cuenta si mantiene su peso sin variaciones o las dificultades que posee para pasar los sólidos y líquidos.



- Felicidad: el estado de ánimo de un perro habla mucho de su estado de salud. La muestra de felicidad, motivación e interés son buenas señales; mientras que la dificultad para realizar actividades placenteras, la manifestación de dolor y la agresividad resultan alertas tempranas.

Los expertos recomiendan estar alerta a los cambios físicos y emocionales de los caninos. Foto: iStock

- Movilidad: otro aspecto a tener en cuenta es la movilidad del perro. ¿Puede levantarse sin ayuda? ¿tropieza o tiene accidentes de manera frecuente? ¿Puede mejorar la movilidad con la ayuda de algún tipo de procedimiento disponible en la actualidad?, son algunas de las preguntas que deben hacerse los dueños.

- Entorno: las alteraciones en el comportamiento con la familia o, en su defecto, con el vínculo del animal y el dueño, pueden ser señales de alarma de que la mascota está presentando cambios con su entorno.

Estas categorías pueden variar a lo largo del tiempo, por lo que los expertos aconsejan evaluarlas con cierta frecuencia. Recuerde: para practicar la eutanasia el animal debe presentar un “sufrimiento irreparable”, según el médico veterinario Patricio Torres para ‘BioBioChile’.

Estar en la última etapa



Bien sea que decida practicar la eutanasia activa -por anestesia intravenosa, inhalada, inyección intracardiaca-, la eutanasia pasiva -evitar cualquier tipo de tratamiento que alargue la vida del animal-, o la eutanasia indirecta -a través de un tratamiento que puede acelerar la muerte del perro-, el papel que juegan los dueños, una vez se ha tomado la decisión de aminorar el sufrimiento de los caninos, es trascendental, por no decir que indispensable a la hora de reconfortar, dar tranquilidad y despedir a la mascota.

“Son unos momentos complicados, pero si hay un momento en el que debemos estar con ellos es precisamente ahora (en la eutanasia) porque es cuando nos necesitan más que nunca (...) Si alguna cosa les debemos, es estar a su lado en esta última de sus últimas etapas”, reflexiona el educador canino Albert Vilardell, en entrevista con el diario español ‘La Vanguardia’.

El papel de los dueños en medio del procedimiento es dar seguridad, tranquilidad y confianza a las mascotas. Foto: iStock

Mientras que un animal salvaje se esconde y busca un rincón donde estar tranquilo cuando la muerte lo acecha, las especies domésticas buscan confort en la compañía de sus propietarios. De ahí la importancia de acompañar hasta el último momento al canino, según la veterinaria Elena Desoi, para el diario español mencionado anteriormente.



Antes de que llegue el momento definitivo, los especialistas recomiendan brindar calidad y bienestar de vida a la mascota. ¿De qué manera? Atendiendo a sus gustos alimentarios, dejándola disfrutar de sus actividades favoritas y, por supuesto, pasando el último tiempo en familia.

Tenga en cuenta que, aunque la eutanasia pueda surgir como una alternativa viable para evitar la prolongación del sufrimiento de su mascota, el procedimiento no podrá realizarse sin autorización del dueño. Lo mejor, en todos los casos, es evaluar las condiciones de salud de la mascota, analizar las recomendaciones del doctor y, finalmente, tomar la decisión que marcará la diferencia entre una muerte digna, y una cargada de dolor y padecimiento.

