Estudio revela los cinco tipos de dueños de gatos que hay: ¿Cuál es usted?

En la actualidad, las mascotas son prácticamente un miembro más de la familia. Los perros y los gatos se han presentado como acompañantes fieles, amorosos e invaluables para sus dueños.



Claro está, no obstante, que el comportamiento de los animales de compañía, en muchas ocasiones, depende directamente de la crianza y la personalidad de sus criadores.

Es por eso que los expertos de la Universidad de Exeter hicieron un estudio analizando los patrones de comportamiento de un grupo poblacional al educar a sus mascotas, específicamente, a sus gatos.



El estudio se tituló ‘Cats, Cat Owners and Wildlife’, y fue publicado en la revista científica ‘Frontiers in Ecology and the Environment’. Se realizó en Inglaterra y arrojó cinco categorías de dueños de gatos, que son las siguientes:

Protectores preocupados: los dueños cuya atención se centra principalmente en la seguridad del gato, así que tienden a ser altamente restrictivos con salidas. Defensores de libertad: los que priorizan la independencia gatuna y se oponen a las restricciones de comportamiento. Guardianes tolerantes: los que creen que el tiempo fuera de casa es importante para los gatos, pero desaprueban la caza. Cuidadores conscientes: los que sienten que tienen la responsabilidad de los animales cazados por su gato, así que restringen en cierta medida el tiempo afuera. Terratenientes ‘Laissez‐faire’: los dueños que ignoran por completo las tendencias cazadoras de su mascota, y las consecuencias que estas pueden traer.

Como se puede evidenciar en las categorías, los factores más estudiados por los científicos de Exeter fueron la permisividad a la hora de dejar que el gato salga de la casa solo y la reacción a las tendencias cazadoras de sus mascotas.

La investigación recuerda que los gatos son depredadores naturales de aves y roedores, pero que estar afuera no solo representa peligro para sus presas, sino también para ellos.



“Los gatos que merodean en las calles tienen un riesgo mayor de sufrir accidentes de tráfico. También están mucho más expuestos a enfermedades”, explicó Sarah Crowley, la antrozoóloga encargada de liderar el estudio.



“Esperamos que esta investigación inspire a las personas a pensar sobre el tipo de dueño que son, y que esto los lleve a tener conversaciones con su familia y amigos acerca de las responsabilidades que tienen como dueños de gatos, tanto con sus mascotas como con otros animales”, agregó Crowley.



En conclusión, sea cual sea el tipo de dueño que más se parezca a su perfil, es importante que reflexione acerca de los hábitos que le está permitiendo desarrollar a su gato, y cómo esto puede afectar su seguridad y la de otros.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

