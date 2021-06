El porqué y el cómo de la esterilización de los perros y los gatos

Esterilizar a los animales de compañía, aparte de ser un acto de responsabilidad con la reproducción inadecuada, también es una muestra de profundo amor hacia ellos. Este es un compromiso indispensable que deben tener en cuenta todos los propietarios.



Uno de los problemas más alarmantes en la tenencia responsable de animales de compañía es la reproducción inadecuada que deriva en problemas de sobrepoblación de perros y gatos.



Por lo general, cada perro o gato puede tener, en promedio, de cuatro a ocho crías por cada camada. Adicionalmente, cada una de ellas tendrá la posibilidad de procrear y concebir igual número de animales. En conclusión, de una sola mascota que no esté esterilizada pueden nacer decenas de animales que, a lo largo del tiempo, se convertirán en generaciones enteras sin hogar, pues muchos de ellos no tienen la oportunidad de ser adoptados o mantenidos adecuadamente.



La reproducción descontrolada es un problema exponencial que deriva no solo en un aumento de animales en condición de calle, sino que también aumenta los casos de maltrato que se reportan día a día.



Urge no solo incentivar la esterilización de los animales de compañía, sino también recalcar que tener un perro o un gato es una responsabilidad para toda la vida, y que además de cariño y amor necesita cuidados de salud dentro de los cuales están la castración y la esterilización.



Los perros y gatos, por ser animales domésticos, no cuentan con los recursos necesarios para vivir con facilidad por sí solos. Necesitan al hombre para obtener alimento, refugio, salud y cuidados. Por este motivo, esterilizar a tiempo es una de las herramientas más efectivas y con menos costo económico para ejercer un control poblacional de estas especies.



La mayoría de las ciudades capitales de Colombia cuentan con reglamentaciones y facilidades para que los amos puedan esterilizar a sus mascotas de forma rápida y, en la mayoría de los casos, gratuita.



Este es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que no afecta el desarrollo o el comportamiento de los animales y tiene una rápida recuperación. Adicionalmente, genera bienestar en la vida y las relaciones entre tutores y animales de compañía, ya que reduce los impulsos sexuales, reduce las pérdidas, escapes y accidentes, además de evitar problemas como la marcación constante (en los machos) y el sangrado normal del celo (en las hembras).

Las creencias más comunes

En torno al procedimiento y a los resultados que se observan luego de ella, existen muchos mitos que hacen que las personas no se decidan a esterilizar a sus mascotas. Entre los más comunes están:



Creencia: los animales pueden perder agilidad y vivacidad.



Falso. Las hormonas que se liberan del tracto reproductor de los animales influyen mayoritariamente en el desarrollo de los comportamientos sexuales. Si bien pueden volverse más tranquilos y dóciles, las características de comportamiento dependen también de factores como el entorno, la actividad física y la educación.



Creencia: la esterilización es una cirugía muy costosa y de alto riesgo.



Falso. En la mayoría de las ciudades, las secretarías de Salud o de Ambiente tienen aprobado presupuesto para realizar jornadas de esterilización gratuitas, principalmente para personas de estratos 1, 2 y 3. Además, algunas ONG destinadas al cuidado y bienestar de perros y gatos ofrecen la oportunidad de efectuar los procedimientos con un costo menor, teniendo en cuenta la importancia de combatir la sobrepoblación.



Por último, si el procedimiento quirúrgico es hecho por un profesional médico veterinario capacitado y certificado, los riesgos serán mínimos y la recuperación será rápida.



Creencia: el perro o gato esterilizado puede sufrir obesidad o sobrepeso.



Falso. Estos problemas son el resultado de hábitos alimentarios y de actividad física inadecuados. Sin embargo, es cierto que algunas hormonas pueden influir en el metabolismo del alimento y la disposición de los depósitos de grasa en el cuerpo del animal. Para evitar que los animales aumenten de peso, es importante alimentarlos adecuadamente y que hagan actividad física frecuente durante al menos 20 minutos diarios.



Creencia: se pueden evitar problemas como el cáncer.

Verdadero: Algunas formas de cáncer en perros y gatos adultos se deben al influjo de las hormonas que se producen, en su mayoría, en el tracto reproductivo: ovarios y útero en las hembras, y testículos en los machos.

¿En qué consiste la cirugía?

Tener un perro o un gato es una responsabilidad para toda la vida. Además de cariño y amor necesitan cuidados de salud dentro de los cuales están la castración y la esterilización.

TWITTER

La esterilización o castración (así se denomina el procedimiento en los machos) es una cirugía que cualquier médico veterinario conoce y ha practicado durante la formación y la práctica profesional.



Además, se trata de un procedimiento avalado y certificado por diferentes agremiaciones veterinarias e instituciones enfocadas en el bienestar animal.



Esta intervención consiste en retirar los órganos reproductivos de los machos o las hembras. La cirugía puede ser más dispendiosa en las hembras, pero en ningún animal se presentan complicaciones derivadas, siempre y cuando se tengan en cuenta recomendaciones como las siguientes:



– Aunque la cirugía se puede practicar en cualquier momento de la vida del animal, lo ideal es que se haga después de los cuatro primeros meses de vida (en el gato) o los seis meses (en el perro), que es cuando alcanzan plenamente el desarrollo biológico.



– Los animales deben estar en óptimas condiciones de salud cuando se sometan a esta cirugía. Adicionalmente, se recomienda que hagan un ayuno de por lo menos ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos.



– Después de la cirugía es importante hacer uso del collar isabelino (para evitar que el animal se lama o se rasque las heridas) y, en algunos casos, una faja que puede hacerse con medias, telas o vendajes. Por lo general, el médico veterinario recetará analgésicos y antibióticos para ser usados los primeros días.



– Pasados ocho días de la cirugía, la herida estará cicatrizada si se han seguido al pie de la letra las recomendaciones y se han tenido todos los cuidados necesarios. Se debe llevar al animal al consultorio veterinario para hacer el retiro de los puntos externos.

Tenga en cuenta:

En Bogotá, la esterilización es gratuita para ciudadanos de los estratos 1, 2 o 3. Puede agendarla a través de este enlace del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. También en los Cades y Supercades (Américas, Manitas, Bosa, Suba, La Victoria y Santa Helena) o a través de los teléfonos del Instituto: (031) 6477117, 3053985853 o 3053668424).



En Medellín se pueden agendar citas, previo diligenciamiento de un formulario en la página web (www.medellin.gov.co), en la sección de temas y salud. Luego la persona será contactada por teléfono para agendar la cita.



En Cali, y según la página de la Alcaldía de Santiago de Cali, el procedimiento no es gratuito. Si desea conocer los costos y los documentos que se necesitan, puede dirigirse a este enlace, o comunicarse al número telefónico 4411524.



En el resto del país se puede dirigir a la alcaldía de su ciudad o a las secretarías de Salud o Ambiente.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

