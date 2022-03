Brownie, la mascota del presidente chileno, Gabriel Boric, asumió hoy su cargo como “primer perro de la República de Chile”, y dejó constancia de ello en Twiiter e Instagram, con una foto donde aparece con su “banda presidencial”.



“Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro (mestizo), me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la República”, se lee junto a la foto que publica en redes.

Brownie tiene en su cuenta de Twitter, que inauguró en diciembre pasado, más de 87 mil seguidores. En ella se describe así: “Soy el primer perro de la República de Chile. Quiltro, torpe, pero bien intencionado. @gabrielboric mi humano”.



Su perfil en Instagram (brownie_presidencial) ya acumula cerca de 420.000 seguidores. Entre ellos, además de Boric, está Juan S. González, asistente especial del presidente Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

Brownie, el primer perro de la República de Chile. Foto: Instagram

El mensaje en Twitter de hoy tenía ya, hacia las 3:00 de la tarde, cerca de 7.000 RT y 30.000 me gusta.



En Instagram, el primer mensaje de Brownie a la nación, tras el triunfo de Boric en las elecciones, fue: “Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. ¡Guau!”. El mensaje iba acompañado del hashtag: #AdoptaNoCompres.



Poco después, subió una foto junto a Boric y el mensaje: “Para muchos de ustedes es el nuevo presidente de Chile, pero para mí siempre ha sido mi querido humano”.



Rápidamente, Brownie captó la atención y simpatía de los usuarios de la red social, que sintonizaron con la dinámica y comenzaron a interactuar con la cuenta.



Además de la adopción de animales, en las cuentas de Brownie aparecen mensajes pidiendo cuidar a los perritos callejeros, dejarles agua en la calle, o postea fotos de animales que se han perdido.

EL UNIVERSAL, MÉXICO (GDA)

