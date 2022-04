Para nadie es un secreto que los niños y las niñas son, de lejos, los miembros de la familia que más disfrutan la tenencia de una mascota; sin embargo, es importante mencionar que es necesario establecer límites y vigilar de cerca las interacciones para evitar que ocurran agresiones, a causa de comportamientos invasivos.



Vale decir, para empezar, que convivir con un animal de compañía les permite a los niños obtener beneficios en muchos aspectos. Estos son algunos de ellos.

Beneficios físicos

Los perros y los gatos incentivan la actividad física en los niños a través de juegos constantes, paseos o salidas al parque. Esta interacción, que los mantiene activos y dinámicos, también estimula su imaginación, siempre alerta para encontrar nuevas oportunidades de juegos.



Cabe recordar que, además de evitar el sedentarismo, también se mejoran los hábitos alimentarios y se evitan problemas a largo plazo, como la obesidad y el sobrepeso.

Beneficios fisiológicos

Numerosos estudios han demostrado que tener un perro o un gato en casa ayuda a mejorar ciertas características de la fisiología de las personas. Dichos efectos benéficos también han sido reportados por médico pediatras en los niños.

Entre las principales ventajas podemos señalar:



Sistema inmune. Este es el encargado de proteger el cuerpo contra posibles agresiones que provienen del exterior. Al permitir que los niños tengan contacto con las mascotas, se fortalecen las defensas y se modulan las respuestas que el cuerpo humano puede tener ante agentes habituales en los animales como el polvo, el pelo y las células de la piel, que pueden habituar y modular la frecuencia y la intensidad de las reacciones alérgicas.



Estrés y ansiedad. Las principales hormonas involucradas en los episodios de ansiedad y estrés son el cortisol y la adrenalina. Aunque estas hormonas no son dañinas del todo para el organismo, una exposición constante a niveles elevados puede desencadenar problemas como irritabilidad, cansancio, disminución de las defensas y problemas digestivos. Mediante actividades simples, como acariciar a la mascota o tener una sesión de juegos con ella, los niños reducen los niveles de estas hormonas y, por ende, experimentan una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial; además, reducen sentimientos como la ira o el enojo.



Trastornos varios. Ciertas enfermedades cardiovasculares, altos niveles de azúcar y déficit de vitaminas se ven beneficiadas por la relación que los niños establecen con sus animales de compañía.

Beneficios psicológicos

Autoestima. Las mascotas aceptan y brindan amor a todas las personas por igual, sin importar sus condiciones particulares. Adicionalmente, no juzgan o critican aspectos que pueden mermar la confianza propia que los niños y las niñas tienen consigo mismos.



Seguridad. Al tener una mascota los niños no solo se van a sentir más seguros, sino que también van a tener compañía constante, un amigo con el que siempre van a contar y que les provee calma y confianza; también actuarán con mayor determinación. Además, existen animales que pueden ser entrenados para evitar que personas extrañas se acerquen a ellos en parques o calles.



Responsabilidad. Esta es quizá uno de los principales fines que buscan los padres al dar una mascota a sus hijos: fomentar los buenos hábitos. Los niños con mascotas aprenden a seguir horarios, elaborar rutinas, organizar los tiempos y ser responsables de una vida. Cabe mencionar que si bien lo ideal sería que los niños se hicieran cargo casi en su totalidad de las mascotas, son los adultos quienes tienen las rutinas y las necesidades más claras.



Socialización. Los vínculos afectivos que los niños establecen con las mascotas pueden llegar a ser tan fuertes que, a través de ellos, se favorecen destrezas sociales como la amistad, la compasión, la empatía y el respeto. Se ha observado que los niños con mascotas hablan con mayor confianza y fluidez y son menos tímidos.

Tenga en cuenta

Antes de adoptar una mascota, es necesario que toda la familia evalúe la conveniencia de tenerla. Eso cruza por analizar las variables económicas, el espacio en el hogar, la disponibilidad de tiempo, los hábitos del hogar, la paciencia y el gusto y el cariño que se tiene por los animales, entre otros factores.



Una sugerencia es consultar a un médico veterinario (para conocer cuál sería la mascota ideal de acuerdo con el temperamento de los niños) y con un médico pediatra (para evaluar la salud de los menores).

Para terminar

Un animal de compañía no es un juguete: son seres con capacidad de sentir y expresar emociones. No se pueden abandonar cuando se presenta un problema o cuando se pierde el interés. Recuerde que los niños aprenden del ejemplo y este sería un mensaje erróneo.



– No basta solo con educar a la mascota, también hay que instruir a los niños para que respeten los espacios, los tiempos y el temperamento de los animales. La socialización adecuada de animales y niños reducirá la ocurrencia de agresiones o accidentes en casa.



– La adopción enseña a los niños a involucrarse en los problemas ambientales y los convierte en seres conscientes de que las pequeñas acciones tienen grandes impactos.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

