Besar a las mascotas no es malo, pero ojo con las personas inmunodeprimidas

Los perros expresan su afecto lamiendo a sus propietarios. Expertos aseguran que aunque las mascotas pueden transmitir enfermedades con un 'lametón' en la boca, tiene más riesgo un beso entre dos personas.

(Puede leer: Licencia por muerte de mascotas, un duelo necesario)



Los animales domésticos pueden ser vectores de zoonosis, pero según estudios científicos en circunstancias normales perros y gatos no son riesgo para nuestra salud. De hecho, muchas personas duermen con sus mascotas, se dejan lamer por ellas y no se han enfermado.



Estudios realizados han concluido que en el hocico de perros y gatos hay enterobacterias del tipo 'escherichia coli' y 'gram negativas fermentadoras', microorganismos que están habitualmente en la flota intestinal de los animales de sangre caliente y que también se encuentran en los seres humanos.



Sin embargo, la presencia de estas bacterias sí es un factor riesgo para personas con un sistema inmune débil o que estén recibiendo quimioterapia, que hayan sido trasplantados o padezcan enfermedades como VIH.



Las personas con un sistema inmunológico sano no corren riesgos si dejan que sus mascotas les demuestren su amor con lametones.



(Le recomendamos: Conozca las ventajas y desventajas de dormir con su mascota)



Una recomendación importante es mantener las vacunas del perro o gato al día, desparasitarlo y visitar regularmente al veterinario.

Lea más noticias de mascotas

Guía: razas de perros que casi no sueltan pelo

La rabia, un mal mortal que puede enfrentarse con prevención