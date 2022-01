Es probable que, cuando se habla de nutrición de gatos, usted haya escuchado sobre la importancia de la taurina, pero desconoce de qué se trata y por qué este elemento es vital en la nutrición y salud de los felinos.



Una parte indispensable del bienestar animal es la nutrición: una adecuada alimentación debe proporcionarle al animal todos aquellos nutrientes que, al ser ingeridos, digeridos y metabolizados, le brindarán todos los elementos necesarios para su crecimiento, desarrollo, mantenimiento y salud.

Particularmente en el caso de la alimentación de los gatos, existe un elemento esencial del cual dependerá que muchas de las funciones fisiológicas principales se desarrollen correctamente: la taurina.

¿Qué es la taurina?

El origen de la palabra se remonta a que este elemento fue primero extraído de la bilis de un toro (Bos taurus).



A partir de entonces se evidenció que este es un elemento que se encuentra presente no solo en la bilis, sino también en diferentes tejidos del cuerpo, como los músculos.

En el organismo, la taurina cumple un papel importante como aminoácido.



Los aminoácidos son aquellos componentes que ayudan a la fabricación de proteínas (para la formación de músculos, huesos, piel y pelo, entre otras estructuras); contribuyen al transporte y almacenamiento de otros nutrientes; desempeñan una función importante en la curación de heridas y la reparación de tejidos, y también ayudan a evitar trastornos nutricionales de diferentes tipos.

¿Por qué es importante la taurina para los gatos?

Principalmente porque de este aminoácido depende el correcto funcionamiento de diferentes sistemas orgánicos. Pero, sin duda, la razón fundamental es que los gatos tienen un metabolismo en el hígado particular que no les permite sintetizar la cantidad necesaria de taurina por sí mismos (como sí lo hacen los perros), razón por la cual necesitan una suplementación nutricional adicional que les permita adquirir la cantidad suficiente de taurina para satisfacer sus necesidades diarias.



Adicionalmente, la taurina sirve como antioxidante, estimulante del crecimiento de los músculos y ayudante en el mantenimiento de los valores de agua y electrolitos.



Antes de conocer las fuentes de taurina es necesario recordar que los felinos se consideran carnívoros estrictos, es decir que su dieta principalmente consiste en proteína animal.



De allí es posible deducir que los felinos domésticos no pueden ser sometidos a dietas vegetarianas (y mucho menos veganas), ya que la fuente principal de taurina es esa: la proteína animal.

¿En qué alimentos está la taurina?

En general, los felinos son considerados carnívoros estrictos. Foto: iStock

La taurina puede obtenerse principalmente de:



Pollo u otras aves: se encuentra principalmente en el hígado y en las patas.



Res o cordero: en el hígado, el corazón y los músculos (aunque en menor cantidad).



Huevos y lácteos: aunque no son muy interesantes para los gatos, y deben darse en cantidades reducidas, también cuentan con una carga adecuada del aminoácido.



Mariscos y pescados: son los alimentos que más cantidad de taurina tienen.

Aquí es importante mencionar que la taurina se pierde cuando es expuesta a altas temperaturas, por lo que es primordial que el aminoácido se obtenga de fuentes confiables que hayan sido lavadas e higienizadas correctamente para evitar la aparición de otras enfermedades.

¿Cómo medir la cantidad?

Normalmente, los alimentos concentrados y de otro tipo que se encuentran en el mercado para gatos tienen las cantidades indispensables y han sido diseñados de forma tal que cubran las necesidades esenciales; sin embargo, existen también alimentos de baja calidad que tienen muchos cereales y poca proteína animal, lo cual lleva a que la proporción de taurina sea insuficiente o a que la suplementación sea artificial, lo cual no es recomendable.



Por esa razón, antes de elegir una marca de alimento para gatos conviene recibir la asesoría de un médico veterinario para que lo oriente en la elección del alimento que se ajuste más a la edad, el sexo, la raza y el tamaño del gato.

¿Cómo afecta la deficiencia de taurina a los gatos?

Cuando las cantidades de taurina no son las adecuadas, son insuficientes o de baja calidad –o el animal no puede metabolizarla de manera adecuada–, el gato puede empezar a manifestar las siguientes señales:



Problemas oculares: daños en la retina que pueden conducir a la ceguera.



Enfermedades cardiacas: arritmia y debilidad del músculo cardiaco.



Trastornos del sistema nervioso.



Debilidad muscular.



Crecimiento anormal.



Problemas reproductivos y de la gestación.



Caída de pelo.



Disminución de la capacidad auditiva.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

