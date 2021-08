¿Es verdad que los gatos tienen mejor comunicación con ellas?

No es extraño ver mujeres que conviven muy bien con los felinos. Un estudio le puso el ojo al tema y sugiere que la relación entre gatos y mujeres goza de un vínculo especial: los felinos, además de interactuar con sus dueñas, también pueden entenderlas e incluso manipularlas.



La investigación elaborada por en la Universidad de Viena y publicado en la revista Behavioural Processes (en el 2017), revisó ese antiguo tema pues desde hace más de cinco mil años, ningún otro animal fue tan divinizado y asociado al misterio y a la mujer como el gato. Aún hoy se discute en psicología sobre la simbología del gato asociado a la mujer.

Aunque los gatos sean animales independientes necesitan tener una interacción con su dueño. Foto: 123rf

En el estudio se analizaron las interacciones que 41 gatos mantuvieron con sus dueños (hombres y mujeres). Además se hicieron pruebas y análisis de personalidad tanto de las mascotas como de las personas participantes.



El diario La Razón de España reporta (2017) que "las relaciones que se establecen con estas mascotas son muy parecidas a las que se hacen con cualquier persona . Tanto las dueñas como los gatos comunicaban sus necesidades de afecto y el otro comprendía estas señales. Las mujeres calificadas como extrovertidas fueron quienes mejor interpretaban las señales más sutiles de sus mascotas, como un movimiento de cola".



Teresa Marías Luca de Tena, experta en Etología y licenciada en Veterinaria le explicó a La Razón que «los gatos tienen menos necesidades diarias que otras mascotas, pues se caracterizan por poder pasar tiempo solos. Sin embargo, no es cierto que no sean animales sociales, lo son igual que nosotros y sus necesidades afectivas son muy parecidas a las nuestras. Siempre estarán dispuestos a mimos y cariños que les puedan hacer sus dueñas o dueños».



Históricamente la relación entre gatos y mujeres viene desde los tiempos en que ellas se quedaban en casa haciendo las labores domésticas en compañía de los gatos mientras que los perros iban de caza con los hombres.



Otro estudio elaborado en el 2019 por la Universidad de Guelph (Canadà) y publicado en Animal Welfare, involucró a más de 6.000 participantes (la mayoría de ellos poseedores de un gato) de 85 países. Estas personas observaron vídeos de determinadas expresiones de gatos para intentar percibir la emoción que querían transmitir. La nota promedio de acierto fue de un 6 sobre 10, con un 13% que logró un 7,5 o más. Estos individuos fueron denominados “susurradores de gatos”.



Estas personas fueron mujeres y veterinarios o técnicos veterinarios. Los adultos más jóvenes también generalmente obtuvieron mejores puntajes que los adultos mayores.



”El hecho de que las mujeres generalmente obtuvieron mejores resultados que los hombres es consistente con investigaciones anteriores que han demostrado que las mujeres parecen ser mejores para decodificar las manifestaciones no verbales de emoción, tanto en humanos como en perros”, dijo Georgia Mason, bióloga conductual de la Universidad de Guelph y líder del estudio.

