¿Es necesario cepillar los dientes de su mascota?

Por recomendación de los odontólogos, las personas deben cepillarse los dientes, mínimo tres veces al día y visitar el consultorio odontológico por lo menos dos veces por año; sin embargo, en cuanto a la salud oral de las mascotas aún persisten muchas dudas: ¿cómo cuidar los dientes del perro y del gato? ¿Cada cuánto se necesita una revisión? ¿Es conveniente cepillar los dientes de las mascotas?



Una de las preguntas y también uno de los motivos de consulta veterinaria más frecuentes, tiene que ver con el cuidado oral de las mascotas. Los tutores cada vez son más conscientes de que la salud de perros y gatos también tiene que ver con la cavidad oral. Sin embargo, aún persisten dudas acerca de rutinas, productos, frecuencias, buenas prácticas y señales de alarma; y muy pocos se atreven a visitar al veterinario para recibir indicaciones al respecto. Generalmente, se consulta solo cuando existen casos graves y no hay un margen de maniobra tal que permita que los animales conserven sus dientes en perfecto estado o completos.



Generalidades

Perros y gatos, al igual que los seres humanos, durante la vida tienen dos tipos de dentadura: una provisional, decidua, primaria o “de leche” y una definitiva, secundaria o permanente. Igualmente, las mascotas tienen similar clasificación y funciones de los dientes:



- Incisivos: Son 12 piezas (6 arriba y 6 abajo) que se encuentran en la parte delantera y central de la boca. Son afilados, tienen forma de pala y se usan para dar bocados, cortar el alimento y acicalarse.

- Caninos: Conocidos también como colmillos, estos son 4 (2 arriba y abajo). Tienen forma de cono o curva, con una superficie puntiaguda y afilada. Sirven para desgarrar, agarrar objetos y también para defenderse.

- Premolares: Se usan para masticar y triturar los alimentos. Los gatos tienen 10 premolares y los perros 16.

- Molares: Son los dientes más grandes y normalmente sirven para triturar el alimento, aunque también pueden servir para desgarrar y sujetar objetos. Los perros tienen 10 y los gatos, 4.



En total, en las etapas adultas, los gatos tendrán 30 piezas dentales y los perros tendrán 42. En algunos casos estos números pueden variar por la edad, las condiciones de salud oral y también por genética, malformaciones o fracturas.

Una parte fundamental de mantener los dientes es la alimentación. Nutrición adecuada a la edad, la actividad física y la etapa de vida, resultará en dientes sanos y fuertes. Foto: 123rf

Cambio de dentadura

- Gatos: Los dientes de leche (26 en total) empezarán a salir a partir de la segunda o tercera semana de edad y permanecerán hasta los 3 meses, cuando se forman los 30 dientes definitivos, que estarán completos a los 6 meses.



- Perros: Los dientes de leche (28 en total) empiezan a aparecer desde la segunda o cuarta semana de vida. A partir de los 3 meses, cambian hacia los dientes definitivos y estarán completos (42 piezas dentales) aproximadamente al año de edad.



Posteriormente, perros y gatos empiezan a presentar un desgaste normal y ya en la adultez, desde los 5 años en gatos y desde los 7 en perros, pueden perder algunos dientes.



En este apartado, vale la pena mencionar que el cambio de dentición es una etapa molesta para perros y gatos, por lo que se pueden presentar signos como enrojecimiento, sangrado y dolor en las encías; aumento marcado en la producción de saliva, dolor y dificultad para comer y algunos cambios de comportamiento como masticar elementos en casa, anorexia, decaimiento, fiebre, entre otros.

Cuidados orales

Para que las mascotas puedan tener una buena salud en general, es fundamental cuidar también de los dientes. A través de esos ellos, se garantiza que la alimentación sea provechosa, se evitan enfermedades por infecciones o inflamación, y se evitan problemas comunes como el mal aliento, caries, sarro o pérdidas dentales. Para garantizar todo lo anterior, es importante tener adecuados hábitos de higiene oral y buenas prácticas en casa.



- Cepillado: Este debe hacerse por lo menos una vez a la semana. En algunas ocasiones se requerirá realizarlo con más frecuencia debido al tipo de alimentación, problemas de mal aliento o sarro. Lo ideal es iniciar con esta práctica desde que son cachorros para que, ya siendo adultos, no sea molesto para ellos.



o La limpieza debe hacerse con un cepillo adecuado para mascotas (de cerdas suaves y un tamaño adecuado) y con crema dental especial para ellos ya que, como no pueden expulsarla, es posible generar intoxicaciones con la crema de uso humano. Si no se dispone de un cepillo se recomienda hacerlo con gasas limpias y secas.



- Enjuague: En la actualidad es fácil encontrar enjuagues bucales diseñados para perros y gatos, enfocados a mejorar el aliento y combatir la placa y el sarro.



- Juguetes: Existen algunos especializados para ayudar en la limpieza, fortalecer la dentadura, reducir la placa y el sarro, y aliviar las molestias por el cambio de dentadura. Antes de elegir, es importante tener en cuenta la edad, el tamaño, el material y la dureza del mismo. En el mercado se encuentran huesos de diferentes materiales, pelotas, muñecos de hule, entre otros.



- Snacks dentales: Debido a la gran preocupación de los tutores, grandes empresas del mercado de mascotas han ideado galletas, premios o snacks que contienen diferentes ingredientes, texturas y propiedades para ayudar al cuidado oral.



- Huesos: Si bien estos no se recomiendan para animales muy jóvenes o muy adultos, son grandes aliados en la limpieza de los dientes ya que, al masticarlos, la fricción hará que los dientes estén siempre limpios y fuertes. Hay que tener mucho cuidado porque existen algunos huesos que son demasiado frágiles o muy duros, por lo que pueden producir astillas, perforaciones o fracturas.



- Alimentación: Una parte fundamental de mantener los dientes es la alimentación. Nutrición adecuada a la edad, la actividad física y la etapa de vida, resultará en dientes sanos y fuertes.



- Prevención en casa: Es importante que se revise con frecuencia la cavidad oral de las mascotas para detectar a tiempo problemas como mal aliento, lesiones, fracturas o pérdida de dientes. En caso de presentar alguna de estas señales, se necesitará del chequeo veterinario.



- Revisión: Se recomienda visitar al veterinario por lo menos una vez al año para hacer un chequeo completo del estado de salud. En caso de requerirlo, este sugerirá una profilaxis dental que se realiza con equipamiento especializado y bajo anestesia general. Algunas señales de alarma son: hemorragias en la cavidad oral, fracturas, caída de uno o más dientes, y también cuando los dientes provisionales permanecen más allá del año de edad.



¿Cómo cepillar los dientes?

Antes de realizar la limpieza, se necesita que el perro o el gato se encuentren en un lugar tranquilo y cómodo: cualquier ambiente con demasiados estímulos puede resultar en nerviosismo, agresividad y accidentes.



1. Levantar suavemente el labio superior y frotar las encías con un dedo empapado en agua tibia para que el animal se vaya acostumbrando.

2. Introducir el cepillo de dientes o la gasa limpia y empezar a limpiar la parte externa: de arriba hacia abajo (en el caso de los dientes superiores) o de abajo hacia arriba (en el caso de los dientes inferiores). También conviene hacer movimientos circulares para abarcar la mayor parte de la superficie del diente.

3. Con la ayuda de los dedos, abrir un poco más la boca del animal y realizar la limpieza de la parte interna de los dientes. Usualmente no lo permiten, pero cuando se acostumbran desde cachorros les resulta más cómodo.

4. Finalizar limpiando la parte interna de las mejillas.

5. No se requiere enjuague aunque sí se sugiere que se les permita beber agua luego del procedimiento para eliminar cualquier residuo que haya quedado.

6. Para hacer un refuerzo positivo, puede premiar a su mascota con palabras, caricias, juegos o recompensas alimenticias.



Gabriel García - Médico veterinario

@NoSoyEseGabo

