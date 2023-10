¿Es conveniente que disfrace a sus mascotas en la noche de Halloween? Le contamos

Halloween, la festividad de las brujas, fantasmas y calabazas, se ha convertido en un evento anual en el que las familias se esmeran en crear disfraces originales y aterradores. Sin embargo, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años es la de vestir a las mascotas, generando un debate sobre su conveniencia y bienestar.

De acuerdo con Andrea Millán, quien es una especialista en cultura del Instituto Distrital de Protección Animal (IDPYBA), no es aconsejable colocarles pelucas, accesorios o disfraces a las mascotas, ya que esta práctica puede causar incomodidad, molestias, estrés y, en algunos casos, riesgos para la seguridad de los animales de compañía.



"Para los animales, dichas prácticas pueden resultar incómodas y estresantes. Sin embargo, sabemos que muchos de ustedes querrán disfrazarlos, por eso deben seguir varias recomendaciones muy importantes para evitar que esa celebración no se convierta en un momento incómodo para los animales y que afecte las condiciones de bienestar de los mismos", precisó Millán.



En ese sentido, los expertos hacen hincapié en que si decide vestir a su perro o gato, es esencial que siga unas recomendaciones para no perjudicar su bienestar ni poner en peligro su salud.

Las decoraciones de Halloween, como las telarañas de algodón o los objetos pequeños, pueden ser ingeridas por las mascotas, lo que puede llevar a problemas de salud. Foto: iStock

Recomendaciones clave si pretende disfrazar a su mascota en Halloween



El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal proporciona una serie de recomendaciones para aquellos que decidan disfrazar a sus animales de compañía:

Los dulces de Halloween son peligrosos para los animales, ya que pueden contener ingredientes tóxicos como chocolate y xilitol. Foto: iStock

1. Evitar productos químicos: no aplique tinturas para el cabello, aerosoles, pinturas o esmaltes en su mascota, ya que estos productos pueden causar irritaciones y molestias en los ojos, la piel y las vías respiratorias, además de posibles intoxicaciones.



2. Asegurar la comodidad: evite prendas que restrinjan el movimiento o impidan que los animales caminen, corran, respiren, defequen o realicen otras actividades con normalidad. Si el animal intenta quitarse el disfraz, retíreselo para evitar el estrés.



3. No usar zapatos: los zapatos pueden ser incómodos para los animales, ya que les impiden caminar adecuadamente y liberar calor corporal a través de las almohadillas de sus patas. En su lugar, se recomiendan pañoletas con estampados alusivos a Halloween, que no generan estrés en los animales.

Millán subrayó que, si decide involucrar a su mascota en la celebración de Halloween, debe evitar lugares con aglomeraciones, exceso de ruido o situaciones que hagan que el animal se sienta vulnerable. El bienestar y la calidad de vida de las mascotas son responsabilidad de sus cuidadores.

Además, no olvide utilizar collar, correa, traílla y placa de identificación, especialmente en el caso de los perros, para evitar extravíos y posibles conflictos con otros animales o personas.

Cuidado con la alimentación



El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal advierte que no se deben dar dulces o productos que no formen parte de la dieta normal de las mascotas, ya que pueden afectar su salud gastrointestinal. Además, se considera que mantener a los animales hidratados con agua es esencial.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que, mientras que disfrazar a las mascotas puede parecer una idea tentadora en Halloween, es crucial priorizar su bienestar y comodidad.



Las recomendaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal son un recordatorio de que, en esta festividad, la seguridad y el cuidado de las mascotas deben ser una prioridad para todos los amantes de los animales.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

