La moda y los hábitos cambian constantemente, en especial con las mascotas, por lo que muchos consideran que adquirir sacos, bufandas, zapatos, gorros y todo tipo de accesorios para su animal de compañía es un detalle tierno y divertido.



Mientras algunos les mandan a cortar el pelo de manera extravagante, otros han optado por colocarle ropa a las mascotas, un proceso de humanización que lleva años dándose.

Pese a que se ha vuelto más común ver mascotas vestidas, aún sigue generando controversia ya que los animales tienen unas protecciones naturales, lo que hace que la ropa sea innecesaria.



Según ‘Seguros Veterinarios’, vestir a los animales sin que se tenga una necesidad de salud real que lo amerite, le puede generar múltiples enfermedades en la piel, lo que hace que tenga un impacto negativo tanto el pelaje como en las capas de la piel.



Las tres reacciones sobre la piel más comunes en las mascotas son la dermatitis óptica, alergias, otitis, enfermedades inflamatorias y alérgicas provocadas por pulgas o por el uso de prendas.



Recuerde que las mascotas como perros y gatos tienen la capacidad de regular su temperatura corporal y no necesitan ropa, como nosotros, excepto en casos especiales.

Los expertos recomiendan que las mascotas utilicen ropa cuando tengan poco pelaje ya que pueden sentir frío de manera excesiva. Foto: Istock

Por eso el blog ‘Respet mascotas’ señala que si su mascota necesita alguna prenda, estas deben cumplir las siguientes características.



1. La ropa debe ser cómoda y que no produzca ningún tipo de molestia, enfermedad, picores o alergias.



2. Se recomienda probar la ropa en la mascota antes de compararla de manera definitiva, para observar que no le incomode y pueda moverse.



3. Después de reunir los requisitos anteriores, ahora puede definir el diseño de la prenda.



Según el blog, los expertos recomiendan que las mascotas utilicen ropa cuando tengan poco pelaje ya que pueden sentir frío de manera excesiva.



También se puede volver necesario cuando se trata de cachorros y animales ancianos, debido a la fragilidad física en el que se encuentran lo que los hace más sensibles a temperaturas extremas.

Si les pone ropa por las bajas temperaturas del lugar en el que viven, tenga en cuenta:



1. Vestir a su perro en horarios de menor temperatura, siempre y cuando muestre claramente que tiene frío.



2. No es recomendable ponerle ropa a animales adaptados a climas fríos porque se puede crear un microambiente entre la ropa y la piel que predispone el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.



3. No ponerles la ropa si es que han sido recién bañados o si están con el pelo mojado porque la humedad y el calor favorecen el crecimiento de hongos.



4. La ropa debe cambiarse o lavarse dependiendo del nivel de actividad de la mascota.



5. Si se encuentra visiblemente sucia, es momento de cambiarla.



6. Materiales textiles como el mesh o vinilo son más amigables, dado que no se le adhieren los alérgenos del ambiente.



Con estos conocimientos podrá brindarle los cuidados necesarios. Además, recuerde que debe mantenerlos protegidos frente a factores externos que puedan presentarse como situaciones climáticas inclementes.



En el caso de los gatos, no se recomienda ponerles ninguna prenda, pues incomoda sus movimientos y reduce su bien conocida flexibilidad.



Si su objetivo es protegerlo del frío tenga presente que no es necesario ya que los felinos en estado salvaje no necesitan de este tipo de elementos y los gatos domésticos descendientes directos de estos, tiene el mismo mecanismo de regulación de temperatura. Por el contrario, la ropa puede hacerles perder su olor natural.



Solo se recomienda colocarles prendas de vestir en caso de enfermedad o que sean gatos recién nacidos separados de su madre, según el portal ‘Mis Animales’.

No es recomendable ponerle ropa a animales adaptados a climas fríos porque se puede crear un microambiente entre la ropa y la piel que predispone el sobrecrecimiento de hongos y bacterias. Foto: iStock

Dieta natural: La mejor opción para alimentar nuestras mascotas



MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

