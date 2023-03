Los gatos son mascotas que en este último tiempo se han vuelto muy populares, gracias a su ternura e independencia. Las aventuras y travesuras de estos pequeños compañeros causan, en muchas ocasiones, revuelo y curiosidad. Por eso, cuando la mayoría de personas ve que su mascota hace algo divertido, lo primero que hace es sacar su celular y grabar el momento.

Desde tiempos remotos, los gatos han vivido con los humanos, puesto que fueron de gran ayuda para las antiguas civilizaciones, porque se dedicaban a cazar plagas de roedores. Según estudios publicados por la revista ‘Science’, en 2004 se descubrió que los felinos llevan acompañando a los humanos más de 9.500 años. A esta conclusión se llegó luego de encontrar un cadáver de este animal, que llevaba más de mil años enterrado.

Desde miles de años los gatos han acompañado a los humanos. Foto: iStock

Por otro lado, no cabe duda que estos felinos han enamorado y cautivado a la mayor parte de personas. Su atractiva personalidad y encanto los hacen protagonistas de miles de fotos, memes y videos graciosos que, sin duda alguna, muestran su particular esencia.

No es sorpresa, pero en redes sociales se ha compartido gatos que bailan, hablan e incluso abren la puerta de la casa. Para sorpresa de muchos, estas actitudes han logrado que algunas personas se enamoren y quieran adoptar un gato en sus hogares.

Algunos gatos tienden a ser muy juguetones. Foto: iStock

Estos animales cada vez son más sorprendentes, pero, ¿en algún momento se ha imaginado ver a un gato tomar agua directamente de un dispensador? Aunque pueda resultar sorprendente, tampoco es imposible. Así lo dejó al descubierto un video que se hizo viral en las redes sociales.

Un gato con asombrosas habilidades



Un usuario en Twitter publicó un video de un felino ingeniándoselas para tomar algo de agua desde un dispensador. La inusual grabación vino acompañada de la descripción: “Cuando digo que los gatos son más independientes me refiero a esto”.

cuando digo que los gatos son más independientes me refiero a esto pic.twitter.com/i5KocPv95B — brian duart🕷️ (@jeREGUEZANDO) February 26, 2023

El clip muestra a un gato con un ingenio desarrollado que le permite valerse por sí mismo, sin tener la necesidad de acudir a un humano para satisfacer sus necesidades.

El usuario Brian Duart grabó el momento preciso en el que un gato blanco con manchas negras se acerca a un dispensador de agua y levanta la palanca de la máquina con su pata para poder tomar agua. El metraje actualmente reúne más de 1.8 millones de reproducciones.

La hazaña del felino ha llamado la curiosidad de muchos e incluso los internautas se han sumado a la dinámica al compartir experiencias similares en la que sus gatos se acercan a los dispensadores de agua para refrescarse un poco.

Por ahora, el clip acumula más de 76.2 mil me gusta en la red social Twitter. Varios usuarios se pronunciaron ante el increíble acontecimiento: “No dominan el mundo porque no quieren”, “Que amor ese michito”, “El gato es mucho más inteligente que muchos de mi empresa”, “ Mi gato hace su propio autoservicio”, “Si no lo grabas nadie te iba creer”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO