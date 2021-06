Claves para ayudarle a su mejor amigo a ejercitarse

A medida que avanza la vacunación contra el covid-19 y mejoran los indicadores de evolución de la pandemia, muchas ciudades han ido habilitando de nuevo la práctica de actividad física en parques, plazas y ciclovías. Y muchas personas han aprovechado para retomar la actividad física con sus mascotas.



Conviene, sin embargo, empezar despacio y sin excederse, para no afectar a nuestros compañeros peludos.



Si bien la actividad física frecuente es recomendable para todo tipo de mascota, es importante tener en cuenta la cantidad (diaria o semanal), el nivel de exigencia e incluso el tipo de superficies donde se practica, pues no todos los perros tienen el mismo rendimiento y existen variaciones de acuerdo con su edad o su raza.

Es vital que estén activos

Tanto perros como gatos necesitan hacer actividad física con cierta frecuencia.

Esto hace que los animales estén activos y eviten el sobrepeso y la obesidad; además, favorece los procesos de socialización con el entorno, reduce el estrés, contribuye a un crecimiento adecuado, fortalece los huesos y las articulaciones, además de ayudar a mejorar el estado de ánimo y el sistema inmune.



La sugerencia es que la actividad física tenga una duración de entre 20 y 60 minutos, con intervalos de descanso periódicos para que el organismo del animal se pueda recuperar.



Sin embargo, cada tutor debe tener en cuenta que el tipo y el nivel de actividad física son diferentes entre individuos y dependerán principalmente de la raza, la edad, el peso, el estado de salud y las condiciones atmosféricas en las que se ejerciten.

Conviene hacerle un chequeo inicial

Una buena recomendación es visitar al médico veterinario para hacer una valoración general del estado físico y las aptitudes del perro, así como de los posibles problemas de salud que tenga, como arritmias, soplos cardiacos y lesiones de huesos o articulaciones.



Durante este chequeo de rutina se evaluará la condición corporal del animal y se sugerirá el plan de entrenamiento más apropiado, de acuerdo con las necesidades, la condición física y las características particulares.

Un chequeo inicial para valorar salud y estado físico, así como la raza y edad del perro, son aspectos a considerar, antes de comenzar cualquier rutina. Foto: iStock

Razas: los perros de raza pequeña y los braquicéfalos (como los bulldog, pug y bóxer) no deben hacer actividad física intensa o por periodos extensos.



Edad: muy jóvenes o muy adultos pueden presentar problemas de huesos, músculos o articulaciones cuando hacen ejercicio físico intenso.



Peso: cuando los perros no están bien nutridos o tienen problemas de sobrepeso, obesidad o desnutrición, sus cuerpos no estarán preparados para hacer actividad física intensa; por el contrario, necesitarán ejercicios menos intensos, como paseos o caminatas cortas.



Estado de salud: los animales afectados por alguna patología no rendirán tanto físicamente. Además, los que no gocen de buena salud serán más susceptibles de sufrir lesiones, enfermedades o accidentes.



Condiciones atmosféricas: cuando hay excesivo calor, los animales pueden sufrir un problema que se conoce como golpe de calor, que es cuando la temperatura corporal rebasa los 40 °C, la respiración es agitada, hay salivación y jadeos. Por el contrario, cuando la temperatura externa es reducida, los perros pueden ser susceptibles de padecer enfermedades respiratorias, como gripas y resfriados.



Bien nutridos

Que estén bien alimentadas ayudará a las mascotas a tener un rendimiento y una recuperación óptimos. Lograrlo requiere, sin embargo, tener en cuenta los siguientes factores:



Energía: se obtiene principalmente de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Son importantes porque constituyen el combustible que el organismo necesita para desarrollar cualquier actividad.



Proteína: aparte de proporcionar energía, la proteína ayuda en la oxigenación y reparación de los tejidos antes, durante y después del ejercicio.



Grasas: ayudan a mantener la temperatura corporal y facilitan el transporte de elementos básicos, como las vitaminas.



Agua: es uno de los elementos más importantes; ayuda a mantener al perro hidratado, fresco y favorece el metabolismo. Es importante que se brinde en pequeñas cantidades, que esté a temperatura ambiente (ni muy fría ni muy caliente) y que luego del ejercicio se esperen por lo menos 20 minutos antes de ofrecérsela; la idea es evitar atragantamientos o broncoaspiración por consumo desenfrenado.

Antes de empezar

Es importante mencionar que el entrenamiento debe ser progresivo: a un ritmo lento, sin presiones o castigos y con paciencia para que luego se puedan aumentar la duración, la frecuencia y la exigencia. De esta forma se convertirá en un hábito y no en una obligación o en una actividad dolorosa.



Antes de iniciar la actividad física, y como sucede con los atletas o las personas que hacen ejercicio regular, es clave hacer un calentamiento. Puede ser una caminata corta (de 10 a 15 minutos a velocidad moderada) que ayude a que los músculos y las articulaciones se preparen.



Conviene también observar las condiciones climáticas y el terreno en el cual se va a hacer ejercicio, así como revisar las huellas de las patas y las uñas. Muchas veces, el suelo puede estar caliente o se pueden encontrar vidrios, latas o elementos punzantes que causarán laceraciones o heridas en los pulpejos del animal.

Durante el ejercicio

La actividad física diaria recomendada para los perros es de 20 a 60 minutos, sin excederse y sin someterlos a climas extremos. Foto: iStock

Alterne los ritmos de exigencia: así su perro sea un atleta de alto rendimiento, necesitará lapsos de menor intensidad y periodos de descanso. Estos deberán ser principalmente a la sombra y en lugares en los que haya buena ventilación para que puedan termorregular más fácilmente.



Otro aspecto importante es revisar cada tanto el estado de su perro: si se encuentra fatigado o cansado, lo conveniente es detenerse para dar un descanso.



Otro factor para tener en cuenta es brindarle galletas o snacks para que el organismo tenga energía siempre y pueda continuar con los ejercicios. La hidratación es fundamental, pero no cuando el animal esté agitado para evitar que, por un consumo con avidez, se presenten espasmos, dolores, atragantamientos o broncoaspiraciones. Tanto el agua como los recipientes deben estar siempre limpios.

Después del ejercicio

Un lugar para descansar, agua limitada y comida solo después de 30 minutos, ya que pueden sobrevenir problemas gástricos. También conviene prestar atención al comportamiento, pues se pueden observar signos de dolor articular, óseo o muscular por lesiones o contracturas.

Ejercicios ideales para ellos

Estos dependerán de qué tan acostumbrada esté su mascota a la actividad física. Muchas personas tienden a exigirles demasiado a perros sedentarios o bajo condiciones no aptas, como calor, pavimento y lluvia.



Lo ideal es que los perros hagan ejercicios como caminatas, carreras cortas, senderismo, agility, canicross, natación y lanzamiento de pelotas, juguetes o frisbee. Nunca actividades como perseguir bicicletas o ser arrastrados por patines, ya que los pulpejos de las patas pueden ampollarse o lacerarse con facilidad. Y eso es extremadamente dolorosa para ellos.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

