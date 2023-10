Duelo mascotas: ¿Se puede otorgar licencia por calamidad tras la muerte de una mascota?

El año pasado el proyecto de ley que planteaba una licencia de luto por tres días para los trabajadores que sufrieran la muerte de su animal de compañía se hundió en su trámite en el Congreso de la República. Es por eso que en el país existe un vacío a nivel normativo para dar respuesta a estos casos.



Por eso le contamos qué puede hacer a nivel laboral en caso de que se encuentre ante la lamentable situación de la pérdida de su mascota.



Según explican desde el portal de Ámbito Jurídico de Legis, es necesario consultar si en el reglamento de trabajo de la organización con la que usted labora o en alguna convención colectiva, en caso de que exista sindicato, existe alguna disposición al respecto.

Sin embargo, existen otras alternativas si está enfrentado una gran afectación emocional por la muerte de su mascota. Por ejemplo, se puede optar por una incapacidad médica, solicitar una licencia por grave calamidad doméstica, una licencia remunerada compensable, solicitar licencia no remunerada o pedir vacaciones.

"En lo que respecta a la incapacidad médica, en caso de que la muerte de la mascota del trabajador afecte de gran modo su salud mental y el médico emita incapacidad por su situación emocional, el empleador está en la obligación de concederla, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos legales y el procedimiento establecido para la radicación de incapacidades", señalan desde Ámbito Jurídico.

El luto por la muerte de una mascota

Integrar una mascota en la familia es un evento determinante en el funcionamiento de esta, pues condiciona el comportamiento de todos los integrantes. Sin duda, el animal de compañía es considerado un miembro más del núcleo familiar, como si de un ser humano se tratara.



Esa inclinación hace que muchos tutores deseen que sus animales tengan una larga vida. Pero no es así. Según cifras del Dane, en Colombia la esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y 73,7 años para los hombres, mientras que las mascotas viven en promedio 12 años, confirma el veterinario Henry Cortés.



Su muerte causa dolor, vacío y quiebra la rutina de la familia; por tanto, es clave reconocer e iniciar un proceso de duelo.

Vergel asegura que un grave problema es que nunca se hable de la muerte cuando es algo cotidiano y natural de la vida.

Las etapas del duelo

Negación



Se caracteriza por el trauma que causa enfrentarse de primera mano con la muerte. Hay una particularidad en mascotas con enfermedades terminales, cuyos dueños intentan alternativas medicinales que a la larga solo prolongan el dolor del animal, explica la psicóloga Naylú Vergel. Esto es un duelo prematuro, que inicia desde antes de la pérdida, y se caracteriza por ser un momento en el que no hay paces con la enfermedad.

Culpa

​

Cuando ocurre la muerte de alguien cercano, las personas buscan razones para soluciones que ya no pueden llevarse a cabo, con el ánimo de no verse cara a cara con el dolor. El veterinario Cortés cuenta que aquí surgen preguntas como: “¿Por qué lo llevé a ese veterinario? o ¿por qué acudí a la eutanasia?”.



Rabia o ira

​

Desde la psicología, se define como una máscara del dolor y se argumenta en la baja tolerancia a la frustración. Para Vergel, es recomendable aprender a abrazar al dolor, aceptar que esa es la realidad y no hay nada por hacer, aunque puede ser difícil de vislumbrarlo mientras la rabia está presente.



Tristeza

​

Es una emoción completamente natural, eso es lo primero que se debe admitir ante una pérdida tan importante, para así no acercarse a cuadros depresivos porque sería algo patológico. Algunas de las señales de alerta son cuando alguien pasa semanas en las que no se levanta de la cama, no quiere socializar o demuestra desinterés en actividades diarias.

Negociación

​

Se distingue por ser la etapa en la que hay una posición de resignación frente a la muerte. El tutor de se dice a sí mismo que el sufrimiento debe mitigarse, de igual manera, se reconcilia con una nueva rutina donde el animal está ausente.

Aceptación

​

Corresponde a la resiliencia o “capacidad de volver a la normalidad luego de un evento traumático”, define la profesional en psicología Vergel. Consiste en comprender que la cotidianidad tiene contrastes como la vida o la muerte, las cuales deben coexistir.



El proceso de duelo no es lineal, advierte Cortés, quien además dirige una veterinaria que ofrece el servicio de funeraria para mascotas. Cuenta que ha tenido casos de clientes que saltan etapas o que, al contrario, se estancan en una. Con situaciones así, recomienda ayuda psicológica porque puede tratarse de duelos patológicos, casos muy específicos cuando el dolor se ha prolongado por más de un año. Tener en consideración que un duelo dura en promedio tres a seis meses, máximo doce.



