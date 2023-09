Para nadie es un secreto: "adoptar nos cambia la vida" y compartir espacio y tiempo con un animal de compañía trae para las personas múltiples beneficios no solo para la salud física, sino para la salud mental, entre muchos aspectos. Así lo confirma Isabel Afanador: "Mi vida cambió después de Atila. Podría decir que a mi vida le hacía falta un perro y cuando lo vi por primera vez, supe que él se convertiría en mi mejor amigo y un excelente motivo para levantarme todas las mañanas".



Historias como la de Afanador hay muchas y todas tienen algo en común: adoptar a un perro. Precisamente, el próximo sábado 23 de septiembre se conmemorará el Día Mundial del Perro Adoptado, y todas las personas que le han dado una segunda oportunidad a un perro tienen una excusa más para festejar el amor incondicional de un animal adoptivo.

¿Por qué en esa fecha?



Esta fecha se empezó a celebrar desde el año 2004 gracias a Colleen Paige, una persona amante de las mascotas, quien tomó la iniciativa de convocar a diferentes refugios de animales para llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de fomentar la adopción.



A partir de allí, cada año, en esa fecha, se aprovecha no solo para festejar a los animales adoptados, también para hacer jornadas de adopción en diferentes partes del mundo y tener eventos en los cuales se hable de los múltiples beneficios de este acto de amor.



A Paige no solo se le atribuye el Día Mundial del Perro Adoptado, sino otras fechas relacionadas con las mascotas, como el Día Nacional del Gato y el Día Nacional de las Mascotas, en Estados Unidos.

Perros y gatos, según su ‘personalidad’, son seres diferentes, aunque con las mismas capacidades y habilidades para demostrar afecto y cariño. Foto: Istock

¿Por qué adoptar?



Existen muchas razones para realizar este acto de amor y de responsabilidad con los animales. Tal y como lo menciona Afanador: "Tener un animal de compañía adoptado es una responsabilidad para toda la vida, pero que todas las personas deberían tener con los animales, ya que ellos merecen una segunda o tercera oportunidad y tienen las mismas capacidades de brindar amor a los seres humanos".



Dentro de los múltiples beneficios de la adopción, están:



Salvar vidas: No solo para el perro que es adoptado, sino para las fundaciones y organizaciones dedicadas al rescate de animales que tendrán un espacio y más recursos económicos para mantener a un nuevo animal que, con fortuna, podrá tener una oportunidad en un nuevo hogar.



Detener un problema: Como lo es el abandono y maltrato animal. Adicionalmente, si bien la mayoría de los criaderos tienen buenas prácticas de manejo, existen algunos en los que las condiciones sanitarias no son las adecuadas y los animales se reproducen constantemente, perjudicando la salud de las madres y los cachorros.



Ahorro: "Antes de traer un perro a casa, estuve consultando diferentes fuentes y haciendo comparaciones. Adoptar un perro es significativamente más barato que comprar un perro de raza", dice Arturo Sepúlveda quien adoptó a Manolo, un perro criollo traído desde Santa Marta. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas fundaciones cobran un monto económico que es destinado a solventar los gastos de alimentación, esterilización y manutención de los demás animales.



Otros beneficios económicos: Cuando se adopta animales adultos, estos, en su mayoría, están esterilizados y cuentan con un esquema de vacunación actualizado, lo cual hace que esos gastos no vayan por cuenta del propietario.



Un animal para cada estilo de vida: Es cierto, los cachorros son adorables; sin embargo, no han desarrollado su personalidad y necesitarán entrenamiento y constancia para que aprendan a comportarse. Los animales adultos, en cambio, ya tienen una personalidad y un carácter definido que se adaptará a los requerimientos del nuevo tutor.



Posibilidad de elegir: No habrá sorpresas en cuanto a tamaño o temperamento. El adoptante ya podrá saber, de acuerdo con el espacio que tenga disponible en su hogar, qué animal se adapta a esas condiciones y podrá optar por el que más se acerque a sus gustos y necesidades.



Los perros que han sido rescatados generan lazos más fuertes de amor, confianza, seguridad y lealtad, ya que ellos también entienden y valoran las segunda oportunidades. Foto: iStock



¿Quién rescata a quién?: Adoptar no es solo cambiar la vida del animal, sino de la persona o la familia que toma la decisión. Un perro será el mejor compañero de ejercicio, de estudio o de jornada laboral desde casa, ayudará a reducir ansiedad o estrés y, además, está comprobado que tener una mascota ayuda a reducir el sedentarismo, crear rutinas para los niños y fomentar la socialización.



Cuestión de salud pública: Ya que los animales en condición de calle no tienen sus esquemas de salud al día, por lo general, están asociados a zonas en dónde hay una mala recolección de basuras y se pueden convertir en fuentes de parásitos o enfermedades, como la rabia para otros animales y personas.



Lealtad: A pesar de que todos los perros son considerados como los mejores amigos del hombre, los que han sido rescatados generan lazos más fuertes de amor, confianza, seguridad y lealtad porque ellos valoran las nuevas oportunidades.



