El próximo 16 septiembre se conmemorará el Día del Amor y la Amistad, fecha en la que, en Colombia, se suelen entregar detalles para celebrar el afecto y la incondicionalidad de parejas y amigos.



De un tiempo para acá, también se ha aprovechado esta fecha para festejar la vida de aquellos seres que nos entregan todo su cariño, amor y amistad incondicional y que, hoy en día, son miembros fundamentales de nuestras familias: las mascotas.



Muestras de afecto

Perros y gatos, de acuerdo con su "personalidad", son seres diferentes, aunque con las mismas capacidades y habilidades para demostrar afecto y cariño. Si bien los perros pueden ser más efusivos y amorosos, los gatos también tienen su particular forma de querer y hacérselo saber a sus amos.



Una de las dudas que sale a relucir entre las personas que tienen mascotas es si estas los buscan solo por compañía o porque quieren alimento, o si realmente es por amor. Para resolver esta inquietud, es importante reconocer aquellas formas particulares con las que, tanto perros como gatos, demuestran el cariño que tienen hacia sus tutores.



A pesar de que el amor es un sentimiento complejo y que, dicha complejidad, hace que sea difícil medir directamente este sentimiento en los animales, estas son algunas formas en las que perros y gatos dicen “te quiero”:



- Amor hormonal: estudios sobre el funcionamiento cerebral de perros y gatos han permitido demostrar que las mascotas tienen fuertes respuestas emocionales positivas cuando ven o huelen a sus tutores. Estos estímulos hacen que se libere la hormona oxitocina, conocida como la hormona del relacionamiento, el afecto o el amor.



- Amor afectivo: bien sea a través del lamido, exigencia de juego o contacto físico permanente, perros y gatos buscan a sus tutores para estar siempre al lado, e incluso encima, de ellos.



- Miradas de amor: contacto visual permanente o la mirada relajada, demuestran que perros y gatos están bajo el influjo de la oxitocina, la cual hace que su expresión facial y visual cambie por completo.



- Movimiento de cola: una de las formas más perceptibles del cariño que las mascotas tienen hacia las personas es el batir de su cola cuando están cerca a sus tutores. Si bien no todos los movimientos de cola son señales de afecto, cuando esta se mueve de manera suelta y relajada, es indicativo de amor.



- Amor verbal: que se manifiesta a través de ladridos, maullidos y ronroneos. En particular, es importante entender que los gatos no suelen maullar a las personas, a menos que tengan una especial conexión con ellas.



- Amor que se frota: perros y gatos tienen un extraordinario olfato. A través de frotar sus patas, cuerpos, mejillas, etc., contra las personas, están marcando a las personas como cercanas y están entendiendo su compañía como un lugar seguro.



- Amor higiénico: la limpieza a través del acicalado o lamido, es un momento de especial vulnerabilidad para perros o gatos. Cuando tienen este acto cerca de las personas, están enviando el mensaje de sentirse cómodos y seguros.



Aunque en algunos lugares se les considera de mala suerte, en otros, como Escocia, se les atribuye la buena fortuna. Foto: iStock

Ideas para festejar

Muchas y muy diversas son las opciones que existen hoy para darle un detalle a nuestras mascotas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, así como sucede con los seres humanos, en muchas ocasiones es más significativo ofrecer experiencias o buenos momentos que dar un regalo u ofrecer algo tangible.



Sin importar cuál sea el presupuesto o el tipo de obsequio, estas son unas buenas ideas para celebrar el Día del Amor y la Amistad con las mascotas.



Para los perros:



Ellos pueden ser más afortunados, ya que sus habilidades sociales les permiten tener gran variedad de regalos. Dentro de las opciones más buscadas son:



- Día de Spa: tomarse un tiempo para consentir a los perros puede ser una excelente idea. Para esta fecha, algunas tiendas de mascotas emiten bonos para días o tardes de spa. Estos bonos por lo general incluyen peluquería, masajes relajantes con esencias florales y algunas otras terapias alternativas como reiki, acupuntura, entre otros.



- Brunch: algunos restaurantes petfriendly han visto la oportunidad de ofrecer días de brunch en compañía de las mascotas. Allí, aparte de tener un menú especial para las personas, también se cuenta con comidas pensadas especialmente en los perros que incluye snacks, bebidas hidratantes, etc.



- Paseos: los perros son animales muy sociales. Para las mascotas más activas, algunas compañías que ofrecen viajes tipo “pasadía” han diseñado planes especiales en los que los peludos podrán divertirse en compañía de otros perros, mientras exploran y practican actividad física. Esta es una práctica que cada vez toma más auge y que ofrece beneficios tanto para tutores como para las mascotas.



- Picnic: algunas agrupaciones de mascotas de determinadas razas, convocan a sus agremiados en algunos parques de la ciudad para reunirse, celebrar y pasar un rato de esparcimiento y socialización.

Los perros y gatos con hocico chato son propensos a una condición de salud conocida como síndrome braquicefálico. Foto: iStock

Para los gatos:



Si bien son considerados como apáticos o, erróneamente, poco sociables, también para los mininos existen planes de celebración en estas fechas.



- Taller de juguetes: una excelente opción de regalo para estos animales tan curiosos es ofrecerles un regalo. Este cobra aún más significado ya que son los mismos tutores quienes lo harán manualmente para sus mininos consentidos. Algunos veterinarios y especialistas en etología han creado talleres en los que los tenedores pueden hacer juguetes con diferentes materiales que estimularán el olfato, visión y sentido de cacería de los gatos.



- Talleres de comportamiento: aunque esta práctica aún no está difundida en el Colombia, en países como España, Argentina o México, algunos médicos y etólogos veterinarios ofrecen talleres para que los tutores de gatos puedan reconocer los comportamientos de sus mascotas y puedan entenderlas mejor.



- Al igual que en los perros, los gatos también pueden disfrutar de un día de spa. En él, se les consiente a los gatos, se les hace baño, cepillado, corte de uñas y masajes relajantes.

Las mascotas no son un regalo

Independientemente del regalo que le planee dar a su mascota o con el que piense festejar este día, es fundamental recalcar que las mascotas, y en general los animales, no son un regalo y, por ende, no deberían ofrecerse como tal ni en esta ni en ninguna otra fecha. Usualmente, las mascotas que se regalan en las fechas especiales son abandonadas al poco tiempo y pasan a engrosar los listados de abandono y maltrato animal.



Recuerde que tener un animal de compañía es una decisión que debe tomarse conscientemente y son una responsabilidad para toda la vida.

GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO