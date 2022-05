Los médicos veterinarios desempeñan un papel fundamental en la conservación de la salud de los animales de compañía. Además, gracias a la medicina veterinaria se puede evolucionar en diferentes aspectos que mejoran las condiciones de vida de las personas, como la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevas medicinas.



Cada país tiene una fecha para resaltar la labor de los médicos veterinarios; no obstante, la profesión tiene un día mundial: el 30 de abril. En Colombia, el homenaje a todos los médicos veterinarios se lleva a cabo cada 10 de mayo, un día que marca la fundación de la primera Escuela Oficial de Medicina Veterinaria en el país.

En el mundo, la primera Escuela de Medicina Veterinaria se creó en Lyon (Francia), mediante un decreto emitido en el reinado de Luis XV el 4 de agosto de 1761, en el que se encargaba a Claude Bourgelat esta labor.



El lugar abrió sus puertas en febrero de 1762 para recibir a los primeros estudiantes. A partir de ese momento, la profesión veterinaria se extendió por todo el mundo, llegando incluso a México en 1853, a Canadá en 1862, a Estados Unidos en 1879 y a Argentina en 1883.



A Colombia llegó Claudio Vericel, destacado alumno de Louis Pasteur, en junio de 1884, a quien se le encomendó la labor de iniciar los estudios de Salud Pública y Veterinaria en el país. La Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia se creó un año después, en 1885; de allí egresaron reconocidos hombres de ciencia como Ifigenio Flórez, Federico Lleras Acosta e Ignacio Flores.



No obstante, la medicina veterinaria ha estado presente desde las primeras civilizaciones, gracias a esa estrecha relación que el hombre ha tenido con los animales al usarlos como alimento o como medio de transporte.



Prueba de esto son los vestigios de tratados en los cuales se especificaban las formas de tratar a los animales domésticos con el fin de aliviar ciertas dolencias o el Código de Hamurabi, en el año 1706 a. C., en el que se habla por primera vez de la profesión veterinaria y se establecía también el pago para las personas que curaban a los bueyes y asnos. Por este motivo, a este Código se lo conoce como el primer tratado de medicina veterinaria de toda la humanidad.

Un día para celebrar

Algunas personas desconocen el papel fundamental que la medicina veterinaria desempeña en la sociedad y la relacionan casi exclusivamente con el cuidado de los animales domésticos.



Lo cierto es que la veterinaria es una ciencia de la salud, por lo que está en constante cambio y actualización, no solo por el continuo avance tecnológico que ayuda en el diagnóstico, sino también por el crecimiento e importancia que los animales en general tienen para el ser humano y la estrecha relación que ellos y las personas tienen en la actualidad. De hecho, un alto porcentaje de las familias colombianas convive hoy con una mascota.



El rol que desempeñan los médicos veterinarios es palpable en los siguientes campos:



Salud pública: diagnostican, previenen y tratan brotes de enfermedades que afectan a los animales y que pueden, potencialmente, afectar también a las personas.



Alimentos: un gran porcentaje de los nutrientes que consume el ser humano provienen de la proteína animal, y son los veterinarios los encargados de inspeccionar las producciones y, además, las plantas de beneficio de animales.



Economía: el sector agropecuario es uno de los más importantes del país; por este motivo, la veterinaria ayuda a reducir las pérdidas económicas que se pueden producir por enfermedad o muerte de los animales.



Medicina humana: la veterinaria busca constantemente innovar no solo la forma como se diagnostica y trata a los animales, sino que, a través de esa constante evolución, se puede mejorar también la medicina humana. Cada vez es más frecuente encontrar casos de trasplantes de animales a seres humanos.

La labor de los médicos veterinarios es fundamental en el campo. Foto: iStock

Progreso agropecuario: Los médicos veterinarios participan activamente en la formulación de las estrategias que los gobiernos implementan para mejorar la productividad y eficiencia del sector.



Investigación: constantemente están en búsqueda de bacterias, virus, hongos u otros patógenos que afectan a los animales, con el fin de evitar que puedan causar enfermedades en el hombre.



Conservación de fauna: Muchos profesionales están vinculados a proyectos de conservación o a instituciones zoológicas con el fin de participar y garantizar que los individuos en riesgo de extinción tengan una nueva oportunidad.

Farmacología: en algunas ocasiones, la investigación en nuevas medicinas se hace primero en modelos animales para probar la eficiencia y seguridad de los productos.



Mascotas: este es quizás uno de los principales campos de los veterinarios. Al garantizar condiciones de bienestar en los perros y los gatos, mejoran las condiciones de vida de las personas y las familias.



Por todo lo anterior, y por mucho más, vale la pena agradecerles a todos los médicos veterinarios del país por trabajar cada día en el mejoramiento de las condiciones de vida de los animales y, por ese medio, también de los seres humanos.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

