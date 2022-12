Cada 7 de diciembre. en todo el país, se celebra la Noche de las Velitas. Sin importar si es católico o no, esta es una de las fechas más importantes de la temporada decembrina no solo porque marca el inicio oficial de la Navidad, sino porque para muchas personas es una bonita oportunidad para agradecer todo lo bueno que se recibió durante el año, recordar a esos seres queridos que quizá ya no están y empezar a hacer propósitos para el año que viene.

Indudablemente, para todos los que comparten su hogar y sus vidas con un perro o un gato, este puede ser un excelente momento para encender una velita por todos los animales, más aún por aquellos que no tienen la fortuna de contar con un hogar; agradecer su compañía e incondicionalidad e ir pensando en cómo ser un mejor tutor para ellos.

Para conmemorar esta fecha de tanto significado, y hacerlo con perros y gatos, puede encender una vela para pedir por esos fieles compañeros de vida y pedir que todas las personas sean más conscientes de la importancia y necesidad de proveerle condiciones de bienestar a las mascotas. Cualquier motivo es bueno para encender una velita, pero si aún no tiene uno en mente, quizá estos puedan servirle de inspiración.

Una velita para… Evitar el abandono



Esta es una de las principales problemáticas que se ve a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Si bien hay unas zonas donde los casos son más preocupantes y urgentes, como en Bogotá –donde se estima que existen aproximadamente 90.000 animales en condición de calle–, es fundamental que todas las personas, familias, organizaciones, alcaldías y gobernaciones se comprometan para evitar el abandono de animales.

Este es, quizá, uno de los dolores que más aquejan tanto a perros como a gatos y, adicionalmente, es el inicio de un círculo vicioso que solo trae dolor a los animales. Cuando usted abandona a su mascota, esta se ve sometida a las inclemencias del clima, debe rebuscar alimento y agua, no cuenta con condiciones de salud que le permitan seguir con vida y hacer frente a diferentes enfermedades, se reproduce de manera inadecuada y puede ser víctima de maltrato.

Una velita para… Evitar el maltrato

Foto: iStock

Esta es una de las noticias que no queremos registrar más ni en el país ni en el mundo. Lamentablemente, durante este año se han registrado, aproximadamente, 253 imputaciones y 53 condenas por maltrato animal, según reporta el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación. Tan solo en la ciudad de Bogotá se han atendido 7.800 animales con señales de maltrato según las cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

(Puede leer: ¿Su perro sufre de insomnio? Estas recomendaciones le pueden ayudar).

Encender esta vela permitirá generar más conciencia en todas las personas, independientemente de si tienen o no mascotas, para que traten a todos los animales con la dignidad y el respeto que ellos se merecen. También, a través de encender esta vela, se puede pedir para que las investigaciones avancen y los victimarios reciban penas y castigos ejemplarizantes para que no se tengan que registrar más de estos casos.

Una velita para… Fomentar la adopción



Aunque las campañas de adopción que desde organizaciones públicas como privadas se realizan cada tanto son exitosas, aún se encuentran muchos animales que están en búsqueda de una segunda oportunidad dentro de una familia. Lo anterior debido a que son más los animales que nacen en condición de calle o que son abandonados que los que son adoptados.

Esta vela puede tener la intención de que todos los animales, principalmente los que tienen alguna capacidad diferente, los negros, los adultos mayores o los que tienen condiciones particulares, sean adoptados y encuentren una familia a la que le puedan brindar todo el cariño y amor del que son capaces de entregar.

También es importante que cada vez más personas sirvan de hogar de paso o puedan donar tiempo y recursos a las fundaciones que se encargan de rescatar a los animales menos afortunados. Esta también es otra excelente forma de ayudar.

Una velita para… Evitar la pólvora



Foto: iStock

Por esta época, cada año, se registran numerosos casos a través de las redes sociales en los que se buscan animales que se han extraviado o han sufrido accidentes debido al uso indiscriminado de la pirotecnia.

Aunque los gobiernos y las personas son más conscientes del daño que los fuegos artificiales les producen a diferentes especies animales, todavía existen personas que continúan usando este tipo de artefactos como forma de celebración. El llamado es a reemplazar el uso de la pólvora por otras formas de celebración que sean más seguras, con más bienestar y que no generen momentos de miedo y estrés a las mascotas.

(No deje de leer: Cómo cuidar a las mascotas de los efectos de la pólvora).

Una velita por… Tutores responsables



Perros y gatos son integrantes muy importantes de las familias; por esta razón, merecen ser tratados con respeto, amor, dedicación, paciencia, cariño y, sobre todo, responsabilidad. Esta última vela es para que todas las personas reconozcan lo valioso de contar con una mascota y, cada vez más, se comprometan con el cuidado de sus animales de compañía.

No solamente se trata de darles un techo, alimentación y afecto, sino que ellos también necesitan otro tipo de cuidados, entre los cuales se encuentran, principalmente, la salud (con chequeos veterinarios frecuentes), esterilización (para evitar que se reproduzcan de manera no controlada), educación (para que sepan comportarse en sociedad), entretenimiento (para afianzar los lazos entre amos y mascotas, y también para corregir comportamientos indeseados), que sean tratados de forma humanitaria y por último, pero no menos importante, sobre todo en esta época, que no sean obsequiados como regalos.



GABRIEL GARCÍA

Médico Veterinario

@nosoyesegabo

