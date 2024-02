¿Su perro está triste? Detecte los síntomas de depresión en estos animales

Si usted es dueño de un perro, debe tener en cuenta de que ellos también son seres sociales y emocionales, los cuales constantemente necesitan de atención, cariño y juegos. Además, como otras mascotas, ellos pueden sentirse felices, enojados, tristes, entre otros.



Sin embargo, debe prestar especial atención si ve a su perro triste, pues estado de ánimo puede cambiar por una enfermedad, la soledad o aislamiento excesivo, un cambio importante en su rutina habitual, la llegada de un bebé o la pérdida repentina de un miembro familiar. Esta tristeza les pude generar ansiedad y altos estados depresivos que son necesarios tratar lo más pronto posible.

Facebook Twitter Linkedin

El estado de ánimo del perro puede cambiar por una enfermedad, la soledad o aislamiento excesivo, un cambio importante en su rutina habitual, entre otros. Foto: iStock

Según el equipo del Hospital Veterinario Nacho Menes, en España, estos son los signos a los que debe estar atento para identificar la tristeza en las perritos. Además, muestran los síntomas que puede presentar y algunas recomendaciones para devolver el bienestar social a su peludo.



(No deje de leer: Cómo elegir el collar perfecto para su perro (el requisito que quizá no conocía)).

Síntomas para detectar la tristeza en su perro

Pérdida de apetito o trastornos alimenticios: cambios en los hábitos alimenticios pueden ser un indicio de malestar emocional en los perros. Somnolencia excesiva: si duerme en exceso y muestra falta de energía durante todo el día, podría estar experimentando tristeza. Pérdida de interés por actividades y rutinas diarias: la falta de interés en jugar o interactuar con el entorno y las personas puede ser un signo de depresión. Lamentos o gemidos frecuentes: los perros deprimidos pueden manifestar su malestar a través de gemidos o aullidos sin motivo aparente. Movimientos arrastrando las patas: este comportamiento puede indicar un estado emocional negativo. Problemas urinarios y fecales: la incontinencia urinaria o fecal mientras duerme puede ser un signo de tristeza o ansiedad. Conductas compulsivas: morderse las patas o lamerse en exceso pueden ser comportamientos compulsivos asociados con la depresión en los perros. Falta de afecto y retraimiento: los perros deprimidos pueden mostrar menos afecto hacia sus dueños y buscar refugio en lugares ocultos como debajo de las mesas.

Consejos para acabar con la depresión de su mascota

Para que la tristeza no se vuelva un problema crónico es fundamental identificar cuál es la causa que lo provoca. En el caso de no poder identificar el problema, es importante que acuda a su veterinario de confianza, para que este le dé un diagnóstico a su perro y le aconseje que pasos debe seguir para revertir esta situación.



(No deje de leer: El verdadero motivo por el que los gatos aman las cajas).



Sin embargo, a continuación le mostraremos algunos consejos que pueden ayudar a mejorar el humor de amigo peludo.

Ampliar las rutinas de paseo: más allá de simplemente satisfacer sus necesidades fisiológicas, es crucial brindar a los perros tiempo y espacio para jugar, socializar con otros caninos y estimular sus sentidos durante los paseos diarios. Educación e interacción con el dueño: dedicar tiempo diario a interactuar con la mascota a través del juego, actividades estimulantes y adiestramiento es fundamental para fortalecer el vínculo y fomentar comportamientos positivos. El uso de premios, recompensas y muestras de afecto es clave en este proceso educativo. Evitar el aislamiento: dejar a los perros solos durante largos períodos de tiempo o relegarlos a espacios apartados puede generar sentimientos de soledad y abandono. Es importante integrar a la mascota en la vida familiar y brindarle la atención y el afecto que necesita. Introducir cambios en la rutina: modificar hábitos de vida y ofrecer estímulos nuevos y variados puede ayudar a romper la monotonía y mejorar el estado de ánimo. Los perros son seres sensibles que responden bien a cambios positivos en su entorno. Suministro de fármacos: en casos severos donde las medidas anteriores no surten efecto, el uso de antidepresivos y ansiolíticos puede ser considerado como último recurso. Sin embargo, siempre se debe consultar a un veterinario y seguir estrictamente sus indicaciones médicas

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo saber si le caigo bien a mi gato o si me odia?

Las 5 señales que le indicarán si su perro es feliz

Los 5 tipos de collares que debería evitar ponerle a su perro si no quiere dañarlo