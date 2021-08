¿Cuándo se puede bañar un gato por primera vez?

Existe un mito ampliamente difundido con relación al aseo de los gatos. Este hace referencia a que los mininos le tienen pavor al agua y que basta solo con su rutina de acicalamiento para que se mantengan limpios; sin embargo, este mito está muy lejos de ser cierto.



La realidad es que, efectivamente, los gatos son más sensibles que los perros al agua y, sobre todo, a situaciones nuevas a las cuales no han sido previamente sensibilizados como objetos, animales, sonidos, olores, o en este caso, el agua y los baños; los cuales pueden generarles mucho estrés.

La clave está en acostumbrarlos desde que son muy pequeños a todas las rutinas de aseo: cepillado, limpieza de dientes, corte de uñas y los baños periódicos; para que, ya siendo adultos, no tomen estas actividades con prevención y nos permitan realizarlas con seguridad tanto para ellos como para nosotros.



Pero, ¿es necesario bañar a un gato? Usualmente el gato, que es un animal muy aseado por naturaleza, se esmera con su lengua y sus patas delanteras para limpiar todo su cuerpo; sin embargo, muchas veces no basta solo con esa rutina, ya que puede haber zonas que requieren más dedicación o limpieza.



Adicionalmente, si al gato se le permite salir al exterior, tiene pelaje largo o de color claro o tiene problemas de piel, entre otras condiciones, se necesitará brindar apoyo a través del baño.



Respecto a ello, una de las preguntas más comunes es ¿desde qué edad se puede bañar a un gato? La respuesta es muy sencilla: Si bien no existe una edad indicada para empezar el baño de los mininos, y este puede realizarse a partir de los 3 meses de vida, lo ideal es que no se haga sino hasta después de los 6 meses de edad.



Es justo en esa etapa en la que el gato tiene el esquema de vacunación y desparasitación completo, y tolera mejor los cambios de temperatura que puede generar el tener el pelo y la piel mojados sin que se produzcan resfriados.



Antes de los 6 meses, será la madre la encargada de hacer la limpieza del gatito y, a través de ello, enseñar el instinto de acicalamiento a sus crías.



Existen algunas excepciones respecto a la edad del primer baño, y este puede hacerse antes de los tres meses cuando:



- El gato es huérfano, ha sido rescatado y se encuentra en condiciones poco óptimas de limpieza.



- Si presenta algunas enfermedades como diarrea, vómito, parásitos o lesiones en piel.



- Si presenta residuos producto del parto y la madre carece de instinto maternal, ha desaparecido o ha muerto.



- Si es una recomendación del médico veterinario tratante.



* GABRIEL GARCÍA - Médico Veterinario

