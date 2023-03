Aunque los gatos y los perros tienen necesidades nutricionales similares, la comida de estos últimos no es adecuada para los felinos.



Los gatos son animales carnívoros obligados, lo que significa que necesitan de una dieta que contenga carne para satisfacer sus requerimientos nutricionales, y la comida para canes suele contener más carbohidratos y menos proteínas, lo que no es adecuado para los mininos.



Además, hay algunos ingredientes en la purina, como la cebolla y el ajo, que pueden ser tóxicos para los gatos.



Aquí le damos varias razones por las que no debería alimentar a su gato con purina de perro, según el blog de salud para mascotas de 'SuperPet'.

Pese a que los felinos se sienten atraídos por el olor y sabor de la purina de sus compañeros de hogar, en caso tal de que convivan con un perro, esta comida no debe ser compartida.

En general, los felinos son considerados carnívoros estrictos. Foto: iStock

Posibles consecuencias de alimentar a los gatos con purina para perros



1. Padecimiento de desnutrición



Los gatos necesitan alimentos altos en proteína y grasas, a diferencia de los canes que necesitan de niveles más bajos dada su tendencia a subir de peso con facilidad.



De no suplir sus necesidades carnívoras, el gato puede presentar una desnutrición, lo que genera, según el portal, malestares como desaliento, caída del pelo, vómitos, entre otros efectos.



2. Afectaciones de piel y falta de crecimiento del pelaje



El ácido araquidónico es un ácido graso necesario para la salud del pelaje y la piel que el gato no produce de forma natural, por lo que se debe sintetizar a través de la alimentación.



Al no contar con este elemento en específico el animal puede producir trastornos dermatológicos, degeneración en el hígado y depósito de lípidos en los riñones.



3. Problemas cardíacos



El alimento de los perros no contiene taurina, la cual ayuda regular la temperatura corporal del felino, mientras permite la absorción de grasas que necesitan para prevenir condiciones cardíacas, como la cardiomiopatía, que se puede presentar de forma temprana a falta de este elemento nutricional.



4. Enfermedades oculares



Una vitamina importante para mantener los ojos saludables es la Vitamina A, por lo que la ausencia de esta puede conllevar a malestares oculares en los felinos.



Dolencias como conjuntivitis, presencia de cataratas o glaucoma son algunas de las enfermedades que puede padecer el gato a largo plazo.

Es importante que los gatos reciban una dieta equilibrada y específica para su especie, con el fin de mantener su salud y bienestar. Si tiene duda sobre la alimentación de su felino le recomendamos que consulte con un veterinario para recibir asesoramiento personalizado.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

