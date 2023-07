Hace pocos días se conoció que la Organización Mundial de la Salud está investigando diferentes productos que aumentan la diabetes, como, por ejemplo, bebidas gaseosas, barras dietéticas y chicles, debido a que incluyen entre sus ingredientes un edulcorante artificial que podría estar relacionado con la aparición de cáncer en los seres humanos: el aspartame.



Lea además: (Los perros en condición de calle distinguen las expresiones faciales de los humanos)

Esta investigación, realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc, por sus siglas en inglés), se encuentra evaluando la peligrosidad de este producto e incluiría, a mitad de julio, el aspartame como un producto "posiblemente cancerígeno".

El dulce en mascotas



Si bien es conocido por muchos tenedores de mascotas que el dulce genera consecuencias en los animales, que van desde problemas en la dentadura e, incluso, intoxicaciones, aún existen personas que desconocen los peligros y problemas que alimentos como dulces, chocolate y tortas, inducirían a los perros y gatos.



Vale la pena mencionar que la gran mayoría de alimentos concentrados para animales no incluyen entre sus ingredientes ni azúcares ni edulcorantes; sin embargo, existen algunos productos como snacks, galletas o premios alimenticios que tienen pequeñas porciones de ciertos ingredientes clasificados como “peligrosos”.



Para evitar problemas, la recomendación principal general es mantener una dieta libre de dulces tanto en perros como en gatos y verificar muy bien los ingredientes y las tablas nutricionales de los alimentos que se les proporcionan.

¿Cuáles se usan en sus alimentos?

Un edulcorante es un aditivo alimentario que puede aportar un sabor dulce a los alimentos, y llegar a ser llamativo para las mascotas, pero que no hace un aporte excesivo de calorías a la dieta, por lo que no generará problemas como obesidad, sobrepeso e, incluso, diabetes, de las cuales tanto perros como gatos pueden enfermar gravemente cuando no se diagnostica y trata a tiempo.



Para evitar estos problemas, algunos elementos destinados a las mascotas han optado por incluir estos productos en su lista de ingredientes. Antes de entrar a mencionar los productos considerados peligrosos, es importante conocer aquellos que son considerados seguros. Entre estos se encuentran:



1. Aspartame: este producto puede llegar a ser 200 veces más dulce que el azúcar tradicional y, por esta razón, se puede usar en cantidades muy pequeñas. No obstante, la alerta sanitaria y las investigaciones que se han realizado sobre este producto en los seres humanos, tanto las cantidades como la frecuencia que pueden llegar a consumir perros y gatos son muy leves, por lo que no genera efectos graves en la salud de las mascotas. Cuando se consume en excesivas cantidades e incluso diariamente, este producto puede producir problemas que van desde diarreas leves hasta ceguera.

2. Eritritol: conocido también como alcohol de azúcar, este producto es usado principalmente por personas que siguen dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos. Diferentes estudios realizados en animales han demostrado que este es seguro para las mascotas cuando se usa responsablemente.



3. Sucralosa: este es, quizá, uno de los edulcorantes más reconocidos en todo el mundo. Para los seres humanos se usa en productos como tortas, bebidas, dulces, etc. La evidencia ha demostrado que es un producto seguro para los animales cuando se usa en pequeñas cantidades y que usado de manera inadecuada, en dosis y frecuencia altas, puede producir problemas gastrointestinales leves.



4. Stevia: producido a partir de las hojas de la planta Stevia rebaudiana, este no es tóxico para las mascotas, aunque comer demasiado puede causarles diarrea.



5. Sacarina: este producto, elaborado en laboratorio, no es considerado nutritivo para los seres humanos. Si bien no existen estudios que permitan concluir su seguridad en mascotas, cuando se consume en excesivas cantidades puede generar problemas como diarrea.



6. Acesulfamo de potasio: conocido también como acesulfame K, este producto estimula los receptores del dulce ubicados en la lengua de las personas. En los animales no se han descrito problemas cuando se consume en porciones moderadas.



Lea también: (¿Los perros son capaces de predecir la muerte de su dueño?)

Xilitol, peligroso para perros y gatos



El xilitol es un alcohol de azúcar que puede estimular los receptores, ubicados en la lengua, que captan la dulzura. Este se encuentra en mínimas cantidades en algunas frutas y verduras, razón por la cual, erróneamente, algunas personas lo consideran natural e, incluso, seguro para las mascotas. La realidad es que este ingrediente, aun en mínimas cantidades, tiene efectos graves tanto en perros como en gatos.



¿La razón? Al ingerir el xilitol se produce una caída abrupta de los niveles de azúcar en sangre de las mascotas, lo cual puede desencadenar reacciones graves como colapso, convulsión e, incluso, la muerte. Por este motivo, es fundamental vigilar que las mascotas no consuman este producto, ni en mínimas cantidades, y que cuando sea ingerido se maneje como una emergencia veterinaria.



Cuando los animales reciben tratamiento a tiempo, a menudo se pueden producir daños hepáticos que podrían ser potencialmente mortales.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO