Los beneficios de la comida deshidratada para los perros: mejore su alimentación

Los perros son animales omnívoros, se asegura en la página web de la ‘Fundación Affinity’, ellos necesitan los nutrientes que les ofrecen la carne y los vegetales para poder cumplir con sus actividades diarias.

En el mercado, se puede encontrar una amplia variedad de marcas que ofrecen comida seca o concentrado que, por lo general, tiene un 35 por ciento de contenido de proteína, aminoácido esencial para estas mascotas.



Sin embargo, desde hace algunos años, se ha generado un debate entre los veterinarios sobre si este tipo de comida es buena o mala para la salud de los animales, por lo que suelen recomendar dietas preparadas en casa.



Cocinar la comida para el perro en el hogar puede convertirse en algo tedioso, para evitar desastres o hacer de más, diferentes empresas ofrecen alimentos deshidratados que contarían con varios beneficios.

¿Qué es el alimento deshidratado para perros?

¿Qué debe llevar una dieta balanceada para un perro? Foto: iStock

Como su nombre lo indica, son alimentos que han pasado por diferentes procesos en los que se les retira el agua, pero que siguen conservando sus nutrientes.



Por lo general, son frutas, vegetales y carnes a los que no se les añade conservantes o aditivos que no serían bien asimilados por el organismo de algunos perros, da a conocer la página web ‘Anipedia’.



Su modo de empleo consta de poner la porción adecuada en el plato, agregarle agua caliente, mezclar y una vez tenga una temperatura media, dárselo al perro para que lo disfrute.

Beneficios de la comida deshidratada para perros

En ‘Anicura’ manifiestan que la comida deshidratada es lo más cercano a preparar comida natural en casa, asimismo, contiene los nutrientes necesarios para la mascota.



Este tipo de alimentos se estaría vendiendo sin aditivos, conservantes o sales que, a largo plazo, serían perjudiciales para la salud, agrega el sitio de internet.

También afirman que sería apta para los canes que tienen estómago sensible, pero debe verificar que el alimento no contenga gluten e hidrátelo generosamente.



Es cómodo de transportar, fácil de conservar y de almacenar, gracias a que en su presentación viene comprimida y solo se ampliará cuando tenga contacto con el agua.

El pelaje, las uñas y la piel de los perros tendrían un mejor aspecto con el tiempo, además, su salud digestiva sería óptima, finalizan.



¿Qué es humanizar una mascota y por qué es una forma de maltrato?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

