En el mundo de las mascotas, los gatos ocupan un lugar especial en el corazón de muchas personas. Son considerados animales cariñosos y como dueños responsables, es importante cuidar de su salud y bienestar en todos los aspectos, incluida su alimentación.

De acuerdo con el portal web 'Nutro', los gatos, como cualquier otro mamífero, tienen tanto sus dientes como su sistema digestivo y su metabolismo preparados para digerir y aceptar sólo cierto tipo de alimentos o ingredientes.

Siendo así, cuando un gato ingiere un alimento tóxico para su organismo, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves dependiendo del nivel de toxicidad de dicho alimento o bien de la cantidad que ingiera el gato.

Si bien los gatos pueden disfrutar de una variedad de alimentos, hay ciertos productos que pueden resultar perjudiciales para su salud. Foto: iStock

Conozca cuáles son los alimentos que pueden afectar la salud de su gato

Según el portal web 'Tienda Animal', el sistema digestivo y el metabolismo del gato es diferente al del perro y al del ser humano y no está preparado para asimilar los mismos alimentos que una persona o un canino.



De esta manera, a continuación presentaremos una lista de alimentos que pueden sentarle mal a su felino o provocarle un verdadero problema de salud.

Chocolate y café

Estos productos contienen teobromina y cafeína, sustancias que pueden ser tóxicas para los gatos.



Ingerir chocolate o café puede provocar síntomas como vómitos, diarrea, temblores, frecuencia cardíaca acelerada e incluso convulsiones. Se recomienda mantener estos alimentos fuera del alcance de los felinos.

Cebolla y ajo

Estos condimentos comunes en muchas cocinas contienen compuestos sulfóxicos que pueden dañar los glóbulos rojos de los gatos y provocar anemia.



Incluso pequeñas cantidades de cebolla o ajo pueden ser perjudiciales, por lo que es esencial evitar que los gatos consuman alimentos que los contengan.

Leche y productos lácteos

Aunque se ha popularizado la imagen de los gatos disfrutando de un tazón de leche, muchos felinos son intolerantes a la lactosa, un azúcar presente en los productos lácteos.



La falta de la enzima lactasa necesaria para digerir la lactosa puede provocar malestar estomacal, diarrea y otros trastornos gastrointestinales. En su lugar, se recomienda proporcionar agua fresca y un alimento balanceado para gatos.

Huesos de pollo y pescado

Aunque puede ser tentador darle a los gatos huesos de pollo o pescado, esto puede representar un peligro para su salud.



Los huesos pequeños pueden astillarse fácilmente y causar obstrucciones en el tracto digestivo o dañar el sistema gastrointestinal. Es preferible ofrecer carne deshuesada y cocida especialmente preparada para los gatos.

Alimentos altos en grasas

Los alimentos grasos, como las sobras de comida grasa, pueden ser perjudiciales para la salud de los gatos.



La ingesta excesiva de grasas puede desencadenar pancreatitis felina, una inflamación del páncreas que puede ser grave y potencialmente mortal. Se recomienda mantener a los gatos alejados de alimentos grasos y proporcionarles una alimentación equilibrada y específica para ellos.

Uvas y pasas

Tanto las uvas como las pasas, se consideran frutas tóxicas para los gatos porque afectan el funcionamiento de sus riñones y pueden causarles insuficiencia renal.



Los gatos son muy sensibles al ácido tartárico, que se encuentra en proporciones elevadas tanto en las uvas como en las pasas. Si su gato las come, puede sufrir también vómitos, debilidad, deshidratación y temblores.

Cítricos

Naranjas, limones, mandarinas, entre otros, no deben ser consumidos por los felinos, ya que son considerados alimentos tóxicos para ellos.



Sus ácidos podrían causarles irritación intestinal y otros síntomas como dolor estomacal, vómitos, diarrea, debilidad o convulsiones, entre otros.

Alimentos crudos

Carnes, pescados y huevos crudos son alimentos que un gato no debería ingerir bajo ningún concepto.



Las posibles bacterias presentes en esos alimentos, podrían causar una infección en su sistema digestivo y provocar muchas y variadas complicaciones de salud, igual que a los humanos. También las papas crudas son tóxicas para los gatos.

Comida para perros

Parece obvio, pero no está de más recordar que las necesidades nutricionales de los gatos son distintas a las de los perros.



Así que darle concentrado de perro a un gato es considerada una mala idea porque no estará ingiriendo nutrientes que necesita y sí otros que no necesita e incluso pueden ser perjudiciales para su salud a largo plazo.

Es fundamental tener en cuenta que los gatos tienen necesidades dietéticas específicas y que una alimentación inadecuada puede tener consecuencias negativas para su salud. Antes de ofrecer nuevos alimentos a su gato, es aconsejable consultar con un veterinario para obtener orientación personalizada.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

