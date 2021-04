¿Cuáles son las razas de perros más grandes en Colombia?

Estos son los perros más grandes que se encuentran en el país. Es clave que antes de optar por uno de ellos para su hogar, tenga en cuenta sus características y necesidades.



Además, de acuerdo con una investigación publicada en ‘The American Naturalist’, la talla es uno de los factores importantes que podrían influir en la longevidad de los perros: según los hallazgos, los canes grandes tienen tendencia a envejecer más rápido que los pequeños.



Gran danés: De origen europeo, este perro puede llegar a medir más de 80 cm., con un peso de aproximadamente 50 a 100 kg. No obstante la imponencia derivada de su tamaño, es dócil, tierno, cariñoso, obediente y tranquilo, que requiere espacios aptos para que se pueda mover con libertad sin destruir objetos al moverse en espacios reducidos. Por su gran tamaño, pueden llegar a sufrir de problemas articulares, fracturas y también torsiones gastrointestinales.



San Bernardo: Por su gran tamaño, más de 80 cm., ha sido inmortalizado en películas famosas como Beethoven. Si bien puede ser de pelo largo o corto, este es un perro robusto, musculoso y bien proporcionado, que tiene un carácter amigable, sociable y bondadoso. No es tan atlético y ágil como otras razas, pero es un excelente perro guardián.



Mastín napolitano: Como su nombre lo indica, este perro proviene de Europa, más precisamente de Italia. Es un perro musculoso, robusto y de gran tamaño que puede llegar a medir de 60 a 80 cm. Aunque es un perro tranquilo y amoroso, puede tornarse sobreprotector si se ve amenazado o a alguien de su entorno, por lo que requiere adecuados procesos de socialización. Por sus características físicas particulares, tiende a sufrir de problemas de articulaciones y también de la piel.



Labrador retriever: Su carácter dócil, amigable, cariñoso, tranquilo, paciente y noble, sumado a su fácil educación, lo hacen uno de los perros más recomendables para la convivencia con niños. Un factor importante para tener en cuenta es que debido a su tamaño grande (de 55 a 75 cm.), requieren mayores espacios.



Collie de pelo largo: Proveniente del Reino Unido, esta raza de perro se recomienda para los niños ya que tiene un instinto protector muy desarrollado, el cual ha sido resaltado en diferentes películas y series de televisión; además, tiene un carácter cariñoso, inteligente, paciente y dócil.

Zeus, de tres años, fue el perro más grande y alto del mundo de acuerdo con los Guinness World Records del 2014. Este canino midió 1 metro con 11 centímetros y llegó a pesar más de 74 kilos. Foto: Www.guinnessworldrecords.com /news.

Border collie: Originaria del Reino Unido, esta es una de las razas más empleadas para deportes como agility, canicross, etc., teniendo en cuenta su gran requerimiento de actividad física. Además, es un perro ágil, dócil, enérgico y muy inteligente, por lo que necesita estimulación sensorial constante y adecuada para que pueda emplear toda esa energía de la que dispone.



Dálmata: Famosos por sus manchas particulares, y por haber formado parte de películas y series de televisión, esta raza europea de tamaño grande (50-75 cm.), está catalogada dentro de las razas más activas por lo que disfrutarán correr, jugar, nadar, perseguir y estar en constante movimiento. Esto los convierte en compañeros ideales de personas que aman practicar deportes al aire libre.



Border collie: Su esperanza de vida es de 14 a 18 años, que dependerá principalmente de darles adecuados cuidados, principalmente del sistema nervioso, las articulaciones y los ojos. Además, necesitan estar constantemente estimulados mental y físicamente para mantener la agilidad y la destreza que los caracterizan.



Husky siberiano: Originaria de Asia y Europa, esta raza tiene una esperanza de vida entre los 10 y los 15 años. Son considerados saludables ya que tienen condiciones especiales de resistencia a ciertas enfermedades al igual que baja predisposición a enfermedades degenerativas. Los problemas de salud que pueden presentar más frecuentemente se deben a cataratas, atrofias de retina, entre otros males oculares que, detectados a tiempo, no representan una complicación mayor.



Con información de Gabriel García - médico veterinario.