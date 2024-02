¿Cuáles son las frutas que pueden comer los perros y las que no?

Los perros suelen ser nuestros mejores amigos. Nos alegran el día y nos brindan grandes experiencias. Razón por la cual siempre procuramos darles lo mejor para mantenerlos en el estado más saludable. El problema es que en ocasiones no sabemos que hay ciertos alimentos que son perjudiciales para su salud, quizá no lo notemos de inmediato pero a largo paso podría significar mermar su bienestar. Hoy vamos a hablar sobre qué frutas pueden comer los perros y cuáles no.

Seguramente le ha pasado que mientras está comiendo algo, de pronto su perro se acerca con los ojos más tiernos y le ruega que le invite un poco de sus alimentos. Muchos caen en la tentación y les comparten sin reparar sobre las consecuencias de esa acción, pues hay que recordar que los perros poseen ciertas capacidades digestivas diferentes a las de los humanos a través de las cuales aprovechan los nutrientes.

La compañía de alimentación canina Purina explica que los perros, a diferencia de sus antepasados, los lobos, ya no son totalmente carnívoros y pueden disfrutar de una dieta más rica y variada que, aunque parezca difícil de creer, puede incluir fruta. Pero no todas, algunas pueden resultar tóxicas para su organismo.

Si quiere consentir a su mascota con un postre dulce pero saludable, que además le ofrecerá nutrientes entonces opté por opciones como las manzanas que son ricas en vitamina C y calcio. Además de contar con propiedades antiinflamatorias y ser bajas en proteínas y grasas. Únicamente tiene que estar seguro de que el perro no coma las semillas.

Otra opción que puede dar a su mascota es el plátano, rico en fibra soluble. Pero solo en cantidades pequeñas. Lo mismo en el caso de los arándanos que son ricos en antioxidantes, vitamina C y fibra, por lo que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

El durazno, la pera, el melón y la sandía son otras frutas que un perro puede disfrutar. Todas son ricas en fibra soluble lo que ayudará a sus funciones intestinales y contienen una serie de nutrientes que pueden traerle diversos beneficios como prevenir la anemia.

A pesar de lo anterior la recomendación es que las frutas no sean un alimento habitual para los perros ya que contienen azúcar que puede generar problemas a largo plazo.

Cuide la alimentación de su perro con estos consejos. Foto: 123rf

Cuidado. Estas son las frutas que no pueden comer los perros

Purina explica que si no se quiere dañar el organismo de nuestras mascotas entonces hay que tener cuidado con el tipo de alimentos que les ofrecemos pues, por ejemplo, un perro no debe comer uvas y pasas, pues aunque parezcan nutritivas pueden ocasionarles daños renales y hepáticos, incluso en cantidades pequeñas.

Las cerezas también son negativas para los perros debido al contenido de cianuro en sus huesos. Se trata de una sustancia que funciona como un veneno natural que no puede ser procesado por el organismo de su mascota. De hecho la recomendación es tener mucho cuidado para que el perro no coma ningún tipo de semilla de fruta.

El aguacate o palta tampoco es recomendado para los perros ya que contiene pectina, una sustancia que puede generar desde malestares estomacales hasta daños en el corazón de los peludos. Incluso, si por alguna razón llega a probar este alimento lo mejor es mantenerlo vigilado durante 24 a 48 horas, si llega a presentar vómito, diarrea o signos de malestar lo mejor es llevarlo al veterinario.

Finalmente, las frutas cítricas como el limón, la naranja o la toronja, tampoco son recomendadas para los perros debido a la alta cantidad de azúcar que contienen, lo que puede generarles problemas de obesidad y también malestar estomacal temporal.