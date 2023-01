Un grupo de investigadoras de la Universidad de Helsinki publicó un estudio en el que determinaron cuál es la raza de perro más inteligente, con una muestra de 1.002 ejemplares de 13 razas evaluadas.



El border collie, la raza que ha sido considerada como tal, no ocupó el primer lugar, según señalan en su artículo titulado Diferencias raciales en cognición social, control inhibitorio y capacidad de resolución de problemas espaciales en el perro doméstico (Canis familiaris), publicado por la revista Nature.



"Exploramos las diferencias raciales no solo en las capacidades sociocognitivas de los perros, sino también en varios rasgos cognitivos que no implican un aspecto social", explican.

Con el objetivo de ahondar en la diversidad genética y conductual de las razas caninas utilizaron varias pruebas para medir la capacidad para resolver problemas, la cognición social, el control inhibitorio y la memoria.



Así encontraron que las razas diferían significativamente en su comportamiento hacia una persona desconocida o en un entorno novedoso. Pero, no identificaron diferencias significativas en las tareas que medían la memoria o el razonamiento lógico.

Los border collie son perros grandes y se caracterizan por su entusiasmo. Foto: iStock

"En nuestro estudio, las dos razas con más probabilidades de ser completamente independientes durante la tarea irresoluble (dedicando el 0 % de su tiempo al comportamiento dirigido por el hombre) fueron el Pastor Alemán y el Malinois", afirman en la publicación.



Por el contrario, el Kelpie, el Golden Retriever, el Pastor Australiano y el Border Collie dedicaron la mayor proporción de su tiempo al comportamiento dirigido por el ser humano durante dicha tarea.



Otro factor que podría afectar a las diferencias entre razas es el tamaño del cerebro y la forma del cráneo de las razas. Sin embargo, todas las razas incluidas en el estudio tenían formas craneales similares y no había extremos en el tamaño corporal.



"Este es uno de los pocos estudios que investigan las diferencias raciales individuales en perros, especialmente en rasgos cognitivos no sociales que rara vez se estudian en este contexto", apuntan.

El Pastor belga Malinois

Al Pastor belga Malinois, la gente suele confundirlo con el Pastor alemán, aunque este es más cuadrado de perfil, sus huesos son más ligeros y la cabeza más refinada. Foto: iStock

El belga malinois es un perro inteligente, que forja un vínculo inquebrantable con su compañero humano.



Es un pastor de constitución cuadrada, orgulloso y alerta, que mide entre 61 y 66 centímetros. Son fuertes y musculosos.



Los colores del pelaje van del leonado intenso al caoba. Las orejas y la máscara negras acentúan unos ojos brillantes y oscuros, de acuerdo con la descripción del American Kennel Club.



"Como sucede con todas las razas con tendencia protectora, no es aconsejable fomentar sus instintos protectores de joven, porque podría empezar a protegerte en situaciones inadecuadas", menciona Purina en su blog sobre esta raza.



Aunque se asemeja al Pastor alemán, el belga es más esbelto.

