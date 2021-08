Lo nuevo sobre el covid-19 y los animales de compañía

Casi dos años han pasado desde que se conocieron las primeras noticias del covid-19 en el mundo. Poco se sabía hasta el momento, y fuimos aprendiendo a medida que la ciencia descubría y entendía el desarrollo, la propagación, la gravedad y el tratamiento del coronavirus Sars-CoV-2.



Hoy ya se dispone de vacunas y terapias que han resultado efectivas en la disminución de infecciones y muertes; sin embargo, la prevención es la herramienta más efectiva para combatir la pandemia.



La información concerniente al covid-19 y los animales de compañía también ha sido estudiada y actualizada por médicos veterinarios y agremiaciones en todo el mundo.



Pasado este tiempo se conoce mejor el papel que desempeñan los animales en el desarrollo de la pandemia, por lo que es necesario aclarar dudas y evitar información confusa que lleve al abandono de perros y gatos, como sucedió anteriormente.

Lo que se conoce hasta hoy

El coronavirus o Sars-CoV-2 pertenece a una amplia familia de virus ARN (usan el ácido ribonucleico para replicarse o dentro de su estructura como material genético). Dentro de esta gran familia existen dos subfamilias (Orthocoronavirinae y Letovirinae), que están divididas en géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus, Gammacoronavirus y Alphaletovirus.

Son virus que no son nuevos en el mundo, a pesar de ser considerados enfermedades infecciosas emergentes (es decir, aquellas identificadas en los últimos 20 años o menos), y afectan a diferentes especies animales (principalmente a mamíferos y a aves), causando enfermedades respiratorias y a, veces, de tipo gastrointestinal o neurológico.



En el caso de los animales de compañía, los coronavirus son causantes de enfermedades como el coronavirus felino (FCoV), que causa la peritonitis infecciosa felina y la enteritis felina, o el coronavirus canino que presenta sintomatología gastrointestinal.



En conclusión, si bien los coronavirus hacen parte de un mismo conjunto, tienen características particulares, lo que los hace diferentes y, de esta forma, tienen una predilección o afinidad por diferentes especies animales.

Origen incierto

El origen del virus causante del brote de covid 19 aún no está del todo claro; sin embargo, investigaciones apuntan a que su origen pudo haber estado en un animal, aunque se desconocen la fuente exacta y el mecanismo preciso de evolución.



Existen dos teorías o escenarios probables, basados en análisis comparativos, aunque a hoy ninguna ha sido 100 por ciento confirmada: se habla de un huésped intermediario, entre los murciélagos y el ser humano, que permitió la evolución del virus hasta alcanzar su patogenicidad actual.



O de una versión no patógena del virus que habría llegado al ser humano y, a partir de allí, evolucionó y modificó su capacidad de infectar y producir una enfermedad grave.

¿Qué sucede con los animales que han dado resultados positivos para Sars-CoV-2?

Un pequeño número de animales de compañía como perros y gatos, al igual que grandes felinos o gorilas en zoológicos, hurones o visones en granjas, y algunos otros mamíferos, han arrojado resultados positivos para coronavirus y han desarrollado síntomas leves de la enfermedad en varias partes del mundo.



Sin embargo, se sospecha que estos animales se contagiaron luego de estar expuestos a un cuidador o tutor positivo para covid, incluso así este contara con un equipo y siguiera los protocolos de bioseguridad. Es decir, se infectaron después de tener contacto con personas positivas y, en algunos casos, asintomáticas.

¿Puede una mascota transmitir Sars-CoV-2?

Algunos coronavirus (diferentes al covid-19) de los animales domésticos se pueden transmitir al ser humano, aunque son casos poco comunes. La principal, y casi que única, forma de contagio en el ser humano se da por transmisión de persona a persona (en gotas de saliva, tos o estornudos).



No hay evidencia de que los animales de compañía desempeñen un papel significativo en la transmisión del covid 19, por lo que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) entre otras entidades académicas, sanitarias y animales, consideran que el riesgo de que los perros o gatos lo transmitan a los seres humanos es bajo.



Se necesitan más estudios para entender el papel de los animales en la infección, saber cómo podrían verse afectados y de qué manera.

¿Puede una persona infectar a una mascota?

Hay cosas que se desconocen de este virus. Lo que sí se sabe es que una persona con covid-19 puede contagiar a sus mascotas, principalmente luego de un contacto cercano y estrecho, incluso si la persona es asintomática.



De esos perros o gatos que mostraron positividad, la mayoría manifestó síntomas leves y, posteriormente, se recuperaron por completo. La enfermedad grave o aguda en las mascotas infectadas fue extremadamente rara y casi inexistente.

¿Y cómo cuidar a nuestras mascotas?

Es importante que practique hábitos saludables con sus mascotas. Foto: IStock

* Teniendo en cuenta que existe una posibilidad de que las personas puedan transmitir el virus a perros y gatos, se deben limitar la interacción y el contacto estrecho de los animales con personas fuera del hogar (de las cuales se desconoce su estado de salud) y personas confirmadas positivas. Esto incluye restringir que los gatos deambulen libremente fuera del hogar.



* Se descartó cualquier evidencia de que el virus se contagie a las personas a través de la piel o el pelaje de perros o gatos; por este motivo, no se recomienda limpiar o bañar a las mascotas luego de cada paseo. El uso de desinfectantes, alcohol, agua oxigenada, baños frecuentes u otros productos puede causar lesiones graves en la piel de las mascotas.



* Ni perros ni gatos deben usar tapabocas o máscaras faciales, el uso de estos no tiene ningún sustento científico comprobado y, además, pueden ocasionar lesiones a los animales y resultarles incómodas.



* A pesar de que no existe evidencia de que el covid se transmita a través de collares, correas, traíllas o guacales, es una buena idea mantenerlos siempre limpios.



* Practique hábitos saludables con sus mascotas: lave sus manos constantemente (después de manipular animales, comida, desechos u otros objetos), limpie los desechos, mantenga al día el estado de salud (vacunas, desparasitaciones, nutrición, etc.) y consulte con el médico veterinario cualquier duda o cambio que observe.



* Las mascotas son parte importante de la familia. Protéjalas de una posible infección.

Nunca abandone a sus animales de compañía. Sea hogar de paso de aquellas mascotas cuyos dueños están enfermos y adopte a aquellos que han quedado huérfanos luego del fallecimiento de su tutor.



* Si cree que su mascota pudo haber contraído el virus por un contacto estrecho con alguien positivo, no la medique por su cuenta y consulte con el médico veterinario los tratamientos adecuados para ellos.



* Evite las aglomeraciones, así como los lugares públicos en donde se reúna gran cantidad de gente.



* Si usted está contagiado, evite el contacto con mascotas u otros animales, tal y como lo haría con las demás personas.



* De ser posible, pídale a otra persona de su familia que cuide a las mascotas mientras usted se recupera. También existen otras opciones como colegios, guarderías, hoteles o servicios veterinarios que pueden prestar estos servicios.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

Para EL TIEMPO

