¿Cómo viajar en auto con su mascota?

A la hora de organizar un viaje, quienes tienen mascotas deben considerar algunos aspectos adicionales pensando siempre en el bienestar del animal. Si usted tiene mascota y está pensado en viajar con ella en su carro, tenga en cuenta estos consejos.

El mareo es uno de los principales problemas que enfrentan las mascotas viajeras. Para evitarlo, se recomienda darles la comida con cinco horas de anticipación, sobre todo si el viaje es muy largo, y preguntarle al veterinario si es conveniente darles algún medicamento.



“Si su mascota se marea con facilidad, se le debe suministrar medicamentos que ayuden a controlar el mareo por movimiento; se le puede administrar dimenhidrato (Dramamine) 0,5mg/kg media hora antes de comenzar el viaje”, explica el veterinario Jorge Gallego.



Y aclara que está contraindicado administrar tranquilizantes como los fenotiazínicos, pues existe un alto riesgo de que la mascota broncoaspire si llega a vomitar. Y este consejo aplica si el viaje es por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima.



Y, aunque el viaje sea en carro particular, lo mejor es que vayan dentro de sus guacales. Esta indicación aplica para los gatos en todos los casos, ya que por su naturaleza toleran muy mal los cambios, y un viaje puede llegar a ser muy estresante por eso, pero su guacal es terreno conocido y van cómodos. En el caso de los perros, si no se cuenta con un guacal por razones de espacio, ellos deben tener su sitio dentro del carro.



Para el médico veterinario Gabriel García, es imprescindible tener en cuenta los siguientes aspectos:



– Acostumbrar previamente a su mascota a los viajes.



– Procure que el animal haga actividad física previa al viaje.



– Lo ideal es que la mascota viaje en guacal o sujeta por el collar para evitar distracciones o imprevistos.



– Realice paradas cada dos o tres horas para que su mascota pueda cambiar de ambiente, tomar agua, hacer sus necesidades y descansar un poco.



– Lleve siempre un snack o un juguete que le guste a su mascota.



– Lleve siempre lo necesario de acuerdo con el clima.



– Procure que circule el aire. Es importante que las ventanas no vayan abiertas del todo para evitar escapes o accidentes.



– Nunca deje a su mascota dentro del automóvil sin las ventanas abiertas, más aún si el destino es de clima cálido.



ELTIEMPO.COM