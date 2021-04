Consejos para educar a un perro con problemas de comportamiento

Adiestrar un perro desde cachorro es importante –y posible– para que aprenda normas básicas y podamos convivir sanamente con él. Para que no se acostumbre a ‘hacer daños’ o a ‘portarse mal’, con comportamientos que pueden terminar incomodando a todo el mundo.



Los cachorros pueden empezar a seguir órdenes desde los cuatro meses. En este proceso se debe ser disciplinado y constante, y hay que dedicarles un buen rato todos los días y ser firmes y claros con lo que se quiere lograr. Esas rutinas deben ser estrictas.



La limpieza

Aunque se sabe que el proceso no es fácil, hay cosas que no se pueden permitir. El veterinario Jorge Gallego, docente de la Universidad de Antioquia, da algunos consejos para educar –o corregir– a nuestros perros.



Frente a la limpieza hay que ser estrictos con los sitios escogidos para tal fin. Deben tener rutinas desde cachorros. Pero es posible que esa rutina se altere. Cuando un perro que ya está educado y empieza a hacer sus necesidades en la casa, puede ser que tenga una hembra en celo cerca si no está castrado; entonces, querrá marcar territorio. El veterinario explica que puede ser una causa física y por eso hay que llevarlos al médico.



Por otro lado, puede ser un tema de comportamiento. “ En este caso es bueno corregirlos, llevarlos al sitio donde está bien que hagan sus necesidades y ser constantes. Puede darse un castigo pedagógico que tenga una consecuencia”, añade el experto.

Los ‘Peliones’

Este es un problema que hoy puede generar situaciones hasta con la justicia. Si los perros son agresivos, se tienen que llevar con bozal y sujetarlos fuertemente. Este problema se minimiza si están castrados. Son conductas que se deben identificar y corregir.

Destrozos en la casa

Los cachorros son juguetones por naturaleza y por eso es casi normal que terminen haciendo daños. Por eso hay que tenerles juguetes y cosas que puedan morder y que no representen riesgos para su salud. En el mercado hay muchos.



Cuando son adultos y hacen un daño, generalmente quieren manifestar descontento por algo o puede ser muestra de ansiedad.



Algunas de las causas: puede ser que no estén haciendo suficiente ejercicio o cambios en sus rutinas. En este caso es importante consultar con un etólogo (experto en comportamiento).

Mal aliento

Ese olor desagradable tiene que ver con problemas periodontales; así que cuando se presenta halitosis hay que llevarlo a consulta. Se corrige suspendiendo los alimentos caseros y haciendo una limpieza (o profilaxis) que debe hacerse cada seis meses o máximo cada año. La periodicidad depende de la cantidad y rapidez en que se producen los cálculos. La limpieza se debe hacer una vez al día y nunca servirle comida casera.

Los hiperactivos

Generalmente, la falta de actividad física los vuelve ansiosos. Los perros tienden a repetir estos comportamientos cuando su vida es muy sedentaria y, entonces, tienden a llamar la atención constantemente.



Para corregirlos hay que solucionar el problema de base. Lo primero: ser muy constantes con el ejercicio. Pero si la hiperactividad continúa, hay que consultar con un experto, teniendo en cuenta que hay razas mucho más activas que otras.

Los Pedigüeños

Este es un mal hábito aprendido. Y el propietario es el culpable por darle bocaditos cuando el perro lo acompaña a comer. Esto genera un apetito selectivo y termina por querer solo esta comida de humanos y rechazar el concentrado.

Si el hábito ya se creó, para corregirlo se debe retirar del comedor de su humano y no volverle a dar ningún bocado.

CECILIA MONTOYA

@cecimon37