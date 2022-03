No es exagerado decir que las mascotas se han convertido en un miembro más de las familias. Ya sean perros, gatos, peces, conejos u otro tipo de animales, estos traen a los hogares beneficios en cuanto a salud mental, ayudan con la soledad y en general brindan felicidad sin esperar nada a cambio.

La conexión que existe entre los humanos y sus mascotas es, en muchas ocasiones, aún más grande que la que existe entre humanos. Por esto, entre muchos otros motivos, es que la ausencia o pérdida de estos es causa de angustia para sus dueños.

Los motivos por los que las mascotas huyen de sus hogares son muchos. Van desde la simple curiosidad, perseguir algo u olvidar su camino de vuelta a casa. Por esto, un usuario japonés de Twitter llamado @Charlie0816 explicó un método único en caso de que alguna vez se pierda su mascota felina.

La técnica consiste en hablar con los gatos callejeros de su barrio como si hablara con personas y comentarles que su mascota está perdida y que quiere que vuelva a casa. Lo increíble fueron las respuestas de por lo menos una docena de usuarios que aseguraban haber utilizado el método del japonés y que había funcionado para llamar de vuelta a sus mascotas.

Gatos reunidos. Foto: iStock

El método no tiene ningún sustento científico y hay quienes comentarán que es cuestión de suerte y coincidencia. Sin embargo, varios usuarios aseguran que los gatos son criaturas inteligentes y los humanos aún no comprenden la totalidad de sus habilidades, por lo que no se sienten sorprendidos con que tengan la capacidad de entendernos y comunicarse entre ellos.

