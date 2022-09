Los ladridos son un elemento fundamental de comunicación para los perros. Algunos son más expresivos que otros, pero suelen ser una señal bastante evidente para llamar la atención de sus iguales y de los humanos.



Sin embargo, existe una raza de canino muy particular, pues no ladra y aunque sí emite otro tipo de sonidos, no se parecen a los que estamos acostumbrados a oír en nuestros compañeros de cuatro patas.



Esta raza de perro que no ladra se caracteriza por ser muy independiente, y prácticamente inodora; por eso se le compara con un gato.



Según un blog dedicado a ellos en el portal de Purina hasta se ha visto a algunos de estos perros escalar árboles y vallas como los felinos.

¿Cuál es la raza de perro que no ladra?

Existen registro como retratos de ejemplares Basenji en las antiguas pirámides egipcias.

Basenji es el nombre esta antigua raza de caninos que no ladra. Son perros originarios del continente africano y su linaje se remonta a civilizaciones como la del antiguo Egipto.



Son perros de raza pequeña, que están entre 40 y 43 centímetros y entre los 10 y 11 kilogramos.



En su portal web, Hills pet los describe como perros con orejas largas erguidas, cola muy curvada y una frente arrugada cuando está alerta.



Son ágiles y activos y suelen ser distantes con los desconocidos. Sin embargo, son cariñosos con sus dueños.



Su pelaje es corto y puede ser entre rojizos y negros y mezclados, pero siempre con manchas blancas.



Aunque se le conoce por no ladrar, el Basenji emite sonidos similares al canto de tirolesa y gruñe.



No son una raza muy conocida en Colombia debido a su lejano origen, pero sus características de perro autónomo y tranquilo lo dotan de un perfil ideal para cualquier hogar.



