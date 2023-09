Donar sangre no solo es un acto solidario y responsable, también es una forma muy loable de ayudar a las demás personas, que en su mayoría suelen ser desconocidos. Adicionalmente, de acuerdo con la Cruz Roja Colombiana, la donación de sangre tiene múltiples beneficios: una sola persona puede salvar tres vidas, aproximadamente.



(Siga leyendo: Los perros prefieren las voces femeninas: esto revela estudio sobre los firulais)

Ahora bien, si aún hoy en día existen algunos mitos respecto a la donación de sangre entre seres humanos, las dudas se incrementan cuando se habla de donación de sangre entre mascotas.



Precisamente esto les sucedió a Atila y a Adelaida Rengifo, su propietaria, quien desconocía que los animales de compañía, en algunas ocasiones, también debían recibir transfusiones de sangre.



“Atila resultó gravemente afectado por una infección de las células de la sangre debida a la picadura de las garrapatas. Al inicio empezó a manifestar algunos síntomas, los cuales se fueron agravando con el tiempo, hasta que necesitó un tratamiento de inmediato, dentro del cual necesitaba una transfusión de sangre”, cuenta Rengifo. En ese momento ella desconocía los procesos de transfusión de sangre y tuvo que aprender para salvarle la vida a su mascota.



(Le puede interesar: ¿Cómo se mide la hemoglobina en las mascotas y cuál es su función en la sangre?)



Lo cierto es que este es un procedimiento médico que se recomienda para aquellos animales que tienen signos de anemia (disminución o disfuncionalidad de los glóbulos rojos) debido a enfermedades, cirugías, intoxicaciones, quemaduras, accidentes, etc.



El objetivo de este es tratar los signos causados por la anemia y reemplazar los glóbulos rojos para que haya una correcta oxigenación de los órganos. Si bien este procedimiento se emplea más comúnmente en casos de anemia, no todas las mascotas anémicas necesitarán una transfusión.

Facebook Twitter Linkedin

El objetivo de este es tratar los signos causados por la anemia y reemplazar los glóbulos rojos para que haya una correcta oxigenación de los órganos. Foto: iStock

Cuando este proceso se realiza por profesionales veterinarios, es seguro que ayudará a restaurar las células sanguíneas que se perdieron por la anemia y aliviará los signos causados por la pérdida de sangre; no obstante, es importante tener en cuenta que los efectos no son inmediatos ni permanentes, por lo que es importante tratar la causa principal de la anemia.



En este punto, es importante resaltar que, al igual que sucede con los seres humanos, las mascotas también tienen tipos diferentes de sangre. En general, se habla de que los perros tienen cinco tipos diferentes de DEA (antígeno de los eritrocitos), que sería el equivalente al Rh en las personas, los cuales son DEA 1, 3, 4, 5 y 7. Sin embargo, se han identificado otros como el Dal, Kai 1 y Kai 2. Para los gatos, existen tres tipos de sangre: A, B y AB. En ellos no existe un tipo de sangre universal, por lo que conocer el tipo de sangre de los mininos es esencial a la hora de una transfusión.



(Lea también: Veterinarios dan consejos para evitar que su perro muerda todo en casa)



Durante los procesos de transfusiones en las mascotas, existe una regla de oro: los animales deben recibir siempre sangre de su misma especie; es decir, las mascotas no pueden recibir sangre de las personas y un perro no podrá recibir sangre de un gato, y viceversa.



La medicina veterinaria ha logrado avances para garantizar la seguridad y la eficacia de las transfusiones en diferentes animales. Uno de estos avances tiene que ver con el conocimiento y tipificación de la sangre, entre donantes y receptores, en aras de disminuir las posibles reacciones a la transfusión y usar más eficientemente los recursos disponibles que, en la mayoría de los casos, son reducidos.



Para saber con certeza cuál es el tipo de sangre de una mascota, se cuenta con tarjetas o test rápidos que arrojan resultados que permiten conocer el tipo de sangre del animal.

Proceso de donación

En el proceso de donación de sangre, el primer paso crucial es encontrar un donante adecuado. Esto puede resultar complicado, ya que la disponibilidad de bancos de sangre para mascotas es limitada.

Facebook Twitter Linkedin

Es esencial conocer si tanto el donante como el receptor han estado bajo tratamiento con medicamentos. Foto: iStock

Para que una mascota sea un donante adecuado, debe cumplir con una serie de condiciones específicas, como ser adulto, estar en buen estado de salud, tener un peso superior a los 25 kilos en el caso de los perros o a los 5 kilos en el caso de los gatos.



Además, debe tener su esquema de vacunación y desparasitación al día, no presentar condiciones como sobrepeso, enfermedades parasitarias de la sangre o enfermedades virales, y en el caso de las hembras, deben estar, preferiblemente, esterilizadas, entre otros requisitos.



Es esencial conocer si tanto el donante como el receptor han estado bajo tratamiento con medicamentos, ya que algunos fármacos pueden afectar las reacciones a la transfusión.



En cuanto al procedimiento de extracción de sangre, la cantidad que debe donar un perro no debe superar los 450 mililitros, mientras que en los gatos debe ser de 50 a 75 mililitros. Esto suele durar entre 10 y 15 minutos y, por lo general, no requiere anestesia. Después de la donación, es fundamental proporcionar tiempo al donante para recuperarse, además de agua y alimento, aunque no en exceso.



En caso de que la sangre donada se vaya a almacenar, debe mantenerse a una temperatura de entre 2 y 6 grados centígrados. Nunca se debe congelar ni calentar en el microondas.

Durante la transfusión

Es fundamental que el proceso se realice de manera gradual, extendiéndose a lo largo de 15 a 30 minutos. Además, es clave llevar a cabo un monitoreo constante del animal durante el procedimiento, con intervalos de control de aproximadamente 10 a 15 minutos.



La toma de signos vitales es una parte crucial de este proceso, y debe realizarse antes, durante y después de la transfusión. Se presta una atención especial a la temperatura del animal, su frecuencia cardiaca y respiratoria. Si estos indicadores comienzan a aumentar significativamente, se considera necesario detener el procedimiento de inmediato para prevenir complicaciones.



(Además: ¿Cuánto viven las mascotas en Colombia en comparación con otros países?)



Los equipos de transfusión están diseñados con filtros para eliminar residuos o coágulos de la sangre antes de que se transfiera al receptor, asegurando así que la sangre sea lo más limpia y segura posible.



*Médico veterinario

Otras noticias