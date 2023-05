Actualmente, muchas personas han optado por tener conejos como una mascota, pero aunque sea común su tenencia, es cierto que requiere también de cuidados específicos como cualquier otro tipo de animal.

De acuerdo con el portal web 'Experto Animal', el conejo es un lagomorfo, es decir, una orden perteneciente a los mamíferos placentarios que se distingue de los roedores por presentar 2 pares de incisivos de crecimiento continuo.

Además, cuenta con otras diferencias físicas y de comportamiento que hacen que requiera unos cuidados especiales a diferencia de hámsters o cobayas.

Los conejos tienen una esperanza de vida de entre seis y ocho años, aunque algunos pueden llegar a vivir hasta 10 o 12 años. Todo dependerá de cómo cuide a su mascota, así como de sus condiciones genéticas, puesto que hay razas de conejos que duran más que otras.

Debido a que los conejos son animales muy sociables, motivo por el que no les gusta estar solos, se considera que la mejor compañía para ellos es otro conejo del sexo opuesto, siempre y cuando ambos estén esterilizados.

Cuidados que debe brindarle a este animal

Expertos recomiendan que antes de tener una mascota, es importante investigar a qué se enfrentará y si será capaz de proporcionarle los cuidados necesarios.



Según el portal web mencionado anteriormente, estos son los cuidados principales que debe tener en cuenta a la hora de tener un conejo como mascota.

La jaula

La jaula será el nido de su conejo, el lugar donde va a dormir y pasar la mayor parte del tiempo. Por tanto, se recomienda que le proporcione una jaula lo más espaciosa posible que le permita moverse en gran medida.

El alojamiento no debe representar una prisión. Lo ideal, es que tenga las siguientes dimensiones: como mínimo de 1,8m x 0,6m x 0,6m. Estas dimensiones le permitirán al conejo tumbarse en una zona cómodamente, tener lugar para la comida y finalmente para sus deyecciones.

A los conejos les gusta la nocturnidad. Foto: iStock

También, se debe tomar en cuenta la regla de los 3 saltos en el interior de la jaula. Es decir, que el conejo debe tener suficientemente espacio para dar tres pasos consecutivos dentro de la jaula.



En general la jaula debe ser un espacio seguro donde no puedan entrar depredadores, así como evitar las fugas.

Además, debe contar con una bandeja o esquinero para que puedan hacer sus necesidades; un biberón de al menos medio litro o un bebedero que sea un pequeño cuenco con agua; un dispensador para ubicarles el alimento y las raciones diarias de fruta y verdura; una cama, toalla de algodón o trapo donde pueda descansar el conejo por la noche y maderas para roer que no sean tratadas, debido a que podrían astillarse y crear un problema serio en los intestinos del conejo

Higiene del conejo

Los conejos son mamíferos muy limpios que se asean a sí mismos. Por lo que no es recomendable bañarlos a menos que se ensucien de forma excesiva, ya que de lo contrario pueden perder la capa de protección natural de la piel.



Bañará a su conejo como mucho una o dos veces al año. Las suciedades que pueda observar las intentará eliminar con toallitas húmedas de bebé.

Si en un caso excepcional el conejo se ha ensuciado mucho, siga los siguientes pasos:



-Busque un sitio tranquilo para lavar a su conejo, recuerde que son muy sensibles.



-Nunca lo ponga boca arriba, les genera estrés.



-Llene un recipiente con agua templada, que sea agradable para él.



-Utilice únicamente agua para lavarle, en caso de que la suciedad no salga puede utilizar un champú con pH neutro. Luego séquelo.

Los dientes del conejo nunca dejan de crecer, por eso es importante que puedan desgastarlos mordisqueando madera sin tratar. Foto: iStock

¿Cómo cepillar a un conejo?

Es importante que tenga en cuenta que deberá cepillar a su conejo habitualmente para eliminar pelo muerto y evitar que se lo trague.



Debe hacerlo con mucha suavidad y cuidado. Normalmente, las zonas más difíciles de cepillar son la parte del vientre de la cola, ya que el conejo puede moverse mucho.

Por otro lado, es importante cortar con cuidado sus uñas si ve que le han crecido en exceso. Debe hacerlo con un corta-uñas específico.

El conejo debe ejercitarse

Este animal es un mamífero con una actividad física alta cuando se encuentra asilvestrado.



Dicho lo anterior, es muy importante dejar salir al conejo de la jaula al menos un par de veces al día, siempre bajo supervisión, ya que puede roer cables u objetos peligrosos para él.

También puede crearle recorridos con elementos que compre en la tienda o que diseñe usted mismo. Para esto, todo tipo de juguetes están permitidos.



Es importante que pase tiempo con él, le muestre cariño y atenciones. Recuerde que el conejo es un animal inteligente que podrá aprender trucos y órdenes si le dedicas tiempo y paciencia.

Al igual que gatos y perros deberás llevarlo al especialista de vez en cuando. Foto: iStock

Salud

Cuando se tienen animales en casa se debe tener en cuenta que lo principal es que se encuentren saludables. Lo ideal es garantizar que no sean portadores de enfermedades que puedan poner en riesgo su vida y la salud de la familia.

Al adoptar o adquirir un conejo es necesario llevarlo a un veterinario de especialista en animales exóticos para una primera revisión. Se considera importante que reciba un análisis de heces, especialmente si se trata de un gazapo, para descartar que tenga parásitos intestinales.

Estos animales se deben vacunar principalmente de dos patologías frecuente en ellos. La primera es la mixomatosis, una enfermedad transmitida por las pulgas y mosquitos y debe colocarse una vacuna cada 6 meses y la segunda patología es la fiebre vírica hemorrágica clásica y nueva, transmitida por insectos o contacto directo con conejos infectados.

En hembras se recomienda la esterilización antes de los dos años, para evitar posibles tumores de útero o mamas así como infecciones. Y en machos también se aconseja la castración, sobre todo para eliminar los comportamientos típicos del celo como meadas en aspersión, agresividad, y para reducir su estrés y alargar su vida.

Semanalmente se recomienda hacer una revisión del conejo de sus orejas, nariz, ojos, pelaje y uñas, así como pesarle.

¿Cómo coger a un conejo?

Según algunos expertos, a los conejos no les gusta que los levanten del suelo, ya que eso les hace sentir inseguros. De este modo, si necesita coger en brazos a su mascota, tendrá que pasarle una mano por el pecho y la otra por las patas traseras.



No se debe agarrar las patas, solo sujetarlas un poco para que note que no las tiene colgando en el aire, es decir, para que entienda que usted no es una amenaza para él.

Teniendo en cuenta lo anterior, nunca debe coger a un conejo por las orejas, el pellejo y las patas. De hacer algo así, podría causar graves traumatismos espinales o fracturas en su mascota.

