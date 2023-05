Salir a pasear es uno de los momentos más deseados por nuestras mascotas, pues es un espacio en el que pueden socializar con otros perros y personas, jugar y hacer sus necesidades fisiológicas. En este sentido, los paseos son uno de los cuidados más importantes que debemos dar a nuestras mascotas.

Esta actividad es necesaria, pues no sacarlos lo suficiente puede enfermarlos, además su animó decaerá y puede que lleguen a sufrir de ansiedad o depresión, según el portal ‘Tienda Animal’. En ese sentido, independientemente de si vive en un apartamento o en una casa con patio, deberá darle paseos a su perro para cuidar tanto su salud física como mental.



Para algunas personas no está claro cuánto tiempo tienen que durar los paseos o cuantos de ellos se deben hacer en el día. En ese sentido, le contaremos toda la información que necesita sobre esta actividad, según el portal ya mencionado.



(No deje de leer: ¿Su perro ronca? Estas son las causas que generan esa condición en su animal).

Los perros deben de tener mínimo tres paseos en un día. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo deberían durar los paseos?

Según los veterinarios, es fundamental sacarlos varias veces, y eso es más importante que el tiempo de paseo. Vale la pena aclarar, que no existe un máximo en el número de paseos, pero si un mínimo razonable y es tres veces al día.



Es recomendable que estos duren entre 15, 40 minutos o más. Pero tenemos que resaltar que para todos los perros no es el mismo tiempo, pues esto depende de su edad y tamaño.

¿Cuánto tiempo tiene que pasear un cachorro?

Una vez que los cachorros tengan todas sus vacunas, es recomendable que salgan entre 6 y 7 veces al día, pues es necesario que aprendan hacer sus necesidades fuera. En cuanto al tiempo, estos primeros paseos son breves, de no más de 10 minutos. Asimismo, es recomendable que estime cuánto tiempo puede aguantar su perrito sin orinar y fijarse en que momentos suele hacer sus necesidades.



(Lea también: Pasear a su perro con correa podría ocasionarle problemas de salud).

Los paseos son la oportunidad perfecta para que ellos interactúen con otros perros. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo debe pasear un perro adulto?

Un perro adulto necesita entre 3 o 4 salidas al día, pues necesitan hacer ejercicio, por lo que deben durar entre 30 a 90 minutos, dependiendo de sus necesidades y nivel de energía. Es importante aclarar, que un perro pequeño, como un chihuahua, no es lo mismo que un pastor alemán, por lo que el tamaño del perro también es un indicador de cuánto tiempo necesita su mascota para liberar el estrés.



· Tamaño gigante, unos 80 minutos al día.

· Tamaño grande, 120 minutos al día.

· Tamaño mediano y pequeño entre 45 y 60 minutos diarios.



(Le puede interesar: ¿Qué es Prednisona y cómo administrar en perros?).

¿Cuánto tiempo debe pasear un perro anciano?

Los perros mayores siguen teniendo más necesidades que un perro adulto, sin embargo, es necesario que se adapten a su ritmo, ya que no podrán soportar el mismo nivel que antes. Recuerde que los perros necesitan cariño, juego y compañía. Los paseos son la oportunidad perfecta para demostrarle su afecto y crear un vínculo con él.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

