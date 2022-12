Emprender un largo viaje y dejar a la mascota sola en casa no es una opción para quienes los consideran parte de la familia.



Con las oportunidades que han abierto aerolíneas y líneas de transporte terrestre, ahora es posible llevar a un perro como acompañante bajo cierta normativa.



Y aunque el papeleo es clave para que lleve un viaje tranquilo, hay aspectos como la preparación que debe tener en cuenta a la hora de viajar con su peludo.



En caso de viajar en bus, es recomendable que el animal disponga de buen espacio para moverse. Algunas empresas aún exigen que el perro vaya en un guacal. Foto: iStock

Gabriel García, médico veterinario, recomienda a los cuidadores que, antes de medicarlos, tengan en cuenta lo siguiente para que el viaje sea una experiencia cómoda y grata para un perro:



1. Hacer un chequeo veterinario previo: es fundamental para evitar contratiempos en lugares desconocidos o que no cuenten con una infraestructura veterinaria apropiada.



2. Tener las vacunas al día: para algunos destinos internacionales como Chile, Europa, Estados Unidos, por mencionar algunos, las mascotas necesitarán tener un esquema de vacunación al día.



A esto se le suman ciertos requisitos o documentos que solicitan las autoridades para permitir el ingreso. Si es un viaje internacional, tenga esto presente.



3. Verifique siempre que su mascota sea tratada y transportada adecuadamente por la empresa que le está prestando el servicio: Si el animal tienen necesidades particulares, déjelas siempre por escrito y manifiéstelas claramente al momento de chequearse.



Purina también recomienda verificar previamente que el can contará con espacio para estirarse y tomar agua, ya sea en la cabina de un avión o de un bus. En caso de que por su tamaño o peso lo envíen a bodega, verifique esta cuenta con las condiciones adecuadas para su transporte.



4. Equipaje de mascotas: empaque lo que ellos requieran, como suficiente alimento, juguetes, cama y cobija, elementos de seguridad como el collar y el bozal, elementos de identificación, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios.



5. Priorice el bienestar de su perro: Evite dejar a su mascota encerrada en el carro a merced del calor, pare cada cierto tiempo para que su compañero pueda descansar, hacer algo de actividad física y hacer sus necesidades, suministre agua y alimento unas horas antes del viaje, y nunca automedique a sus mascotas, ya que el uso inadecuado de medicamentos o administrar dosis elevadas puede conducir a intoxicaciones o emergencias.



Tenga en cuenta que si su perro es de raza braquicéfala -pug, bulldog inglés o francés, pekinés, shar pei, entre otras- no deben ser sometidas a viajes de más de cuatro horas.



¿Es necesario medicar a un perro antes de viajar?

Para muchos dueños, la alternativa sencilla para garantizar la tranquilidad del canino durante el viaje, especialmente si es muy largo es medicarlo.



Sin embargo, esto no debe hacerse sin el acompañamiento de un médico veterinario.



Por ejemplo, para evitar el mareo es común que se les suministre medicamentos que lo controlen.



Para evitarlo, el veterinario Jorge Gallego, es recomendable darles la comida con cinco horas de anticipación, sobre todo si el viaje es muy largo.



“Si su mascota se marea con facilidad, se le debe suministrar medicamentos que ayuden a controlar el mareo por movimiento; se le puede administrar dimenhidrato (Dramamine) 0,5mg/kg media hora antes de comenzar el viaje”, explica Gallego.



Y aclara que está contraindicado administrar tranquilizantes como los fenotiazínicos, pues existe un alto riesgo de que la mascota broncoaspire si llega a vomitar.

"Si viajan a zonas muy cálidas, es importante administrarles algún producto contra ectoparásitos para prevenir la infestación por garrapatas", añade Gallego al mencionar otro caso en el que la medicación es importante.

A la hora de viajar con su perro, tenga presente que las empresas de transporte deben velar por el bienestar de todos los viajeros, incluyendo a las mascotas.



De no ser así, estas pueden ser sancionadas o penalizadas gracias a la normativa vigente, como la Ley 2054 de 2020, la Ley 84 de 1989, el Código de Policía, entre otras.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS