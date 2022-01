El 22 de enero, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, compartió públicamente su dolor por la lamentable muerte de su perro Lucky. Visiblemente afectada se dejó ver en las fotografías que publicó en Twitter, Facebook e Instagram, y que acompañó con un sentido mensaje: “Se fue mi Lucky. Gracias a la vida por tenerte estos años en los que fuimos tan felices. Amor total e incondicional el nuestro”.



Lucky, un perro de raza labrador retriever, llegó a la vida de Claudia López y Angélica Lozano en diciembre del 2015, con solo 2 meses de vida.

Fue un regalo que el exsenador John Sudarsky le hizo a la entonces senadora, y a partir de allí se convirtió en el único perro para Angélica Lozano, ya que antes les tenía miedo, y en el mejor compañero de la alcaldesa, con quien recorrió “montañas, senderos, ríos, reservas, parques, lagos, calles, ciudades y países”. También en la campaña por la alcaldía de Bogotá y en la boda, en la que se le pudo ver luciendo un corbatín verde.



Luego de 6 años de aventuras y recorridos, un tumor, detectado hace apenas diez días, apagó la vida de la mascota. La alcaldesa y la senadora llevaron los restos a un lugar especial que “recorrieron tantas veces y en el que fueron tan felices”.

La dura tarea de sobrellevar la pérdida

Perder un animal de compañía genera un dolor igual al que se experimenta cuando se muere un ser querido. Toda esa mezcla de sentimientos se conoce como etapa de duelo, y durante ella es importante dejar fluir y prestar atención a toda la gama de emociones que se puedan presentar, pues en algunas ocasiones se puede necesitar acompañamiento profesional para superarlo.



En el caso de la pérdida de un animal de compañía existen condiciones que impiden llevar a cabo un duelo sano: ausencia de ritos funerarios (para despedirse simbólicamente de las mascotas), sentimientos de culpa (ya que los animales dependen casi exclusivamente del ser humano y la muerte puede dar lugar a impotencia o culpabilidad), y también el pensamiento de que los animales son reemplazables (dando lugar a invalidación del afecto hacia un animal por considerarlo exagerado).

Muchas personas experimentan, ante la muerte de sus mascotas, el mismo dolor que ante la pérdida de un familiar. Foto: iStock

La psiquiatría describe cinco etapas para afrontar un duelo:



– Negación: no siempre se puede estar preparado o se conoce el momento exacto de la muerte. Es un mecanismo de defensa natural que permite ir sobrellevando la pérdida de manera progresiva e ir ‘dosificando’ el dolor.



– Ira: al ir asimilando la muerte se generan sentimientos de intenso dolor, impotencia, rabia o ira. El pensamiento recurrente es que “se pudo hacer algo más”.



– Negociación: en esta etapa el subconsciente engaña a las personas y las lleva a contemplar posibles formas como se pudo haber evitado la muerte y buscar posibles explicaciones para hacer que el dolor sea más llevadero.



– Depresión: aquí la cabeza ‘aterriza’ y reconoce el dolor, la ausencia y la muerte de la mascota. Como resultado se generan sentimientos de tristeza y soledad.



– Aceptación: es la última etapa del duelo. Es ella se acepta la muerte del animal y se aprende a seguir la vida con la ausencia.



La ciencia ha identificado estas cinco etapas en el duelo, pero no existe una medición de cuánto puede tomar cada una de ellas. Se dice que un duelo ‘normal’ puede tardar entre seis meses y un año, aunque en algunos casos (entre el 5 y el 12 por ciento de los casos) existen manifestaciones psicológicas más graves que requieren la atención profesional para superarlas.

Algunas recomendaciones

No existe una receta efectiva para sobrellevar la pérdida de una mascota; sin embargo, los expertos recomiendan seguir ciertas recomendaciones:



– Prepare a los más pequeños del hogar: en ocasiones, la muerte se da como resultado de una enfermedad o condición en particular, que da tiempo para ir preparando a los niños para asimilar la muerte.

– No oculte o mienta: dependiendo de la edad y del nivel de madurez, usted podrá decirle más o menos información respecto a la muerte de la mascota. Evite usar eufemismos como ‘poner a dormir’ o incluso inventar viajes o escapes.



– Dé lugar a preguntas: la palabra ‘muerte’ puede generar muchos interrogantes en los niños, por lo que es importante tratar de solucionar cualquier duda que puedan tener.



– Conmemoraciones: los ritos permiten expresar sentimientos a través de cartas, rituales, siembra árboles, etcétera.



– No calle: hable y exprese abiertamente sus emociones. Permítase llorar, sentir tristeza y socializarlo, y rodéese de gente con la que pueda decirlo sin ser juzgado.



–Busque ayuda profesional si le está siendo difícil elaborar el duelo de manera sana.

–Continúe con sus actividades y cree rutinas que le permitan mejorar el estado de ánimo.



–Algunos expertos recomiendan tener un lugar en casa destinado a tener objetos o fotografías para recordar a las mascotas que ya no están .



– Aunque no existe un tiempo ideal, no busque inmediatamente reemplazar al animal que ha muerto con uno nuevo: las mascotas son insustituibles y no se puede llenar el vacío que deja un animal con otro. Lo recomendable es que considere tener una nueva cuando se haya superado el duelo.

