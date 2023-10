¿Cómo se identifica el exceso de hambre en los perros? Preste atención a los detalles

Los perros han adaptado sus rutinas a las de los seres humanos y sus horarios de comida se suelen ajustar a las de sus amos, esto quiere decir que se alimentan en la mañana, tarde y noche.



Pero los caninos no solo requieren un tipo de alimentación particular, sino que las cantidades y horarios se deben ajustar a sus necesidades, no a las de sus dueños. El desconocimiento puede traer consecuencias negativas para la salud del animal y una de ellas puede ser el exceso de hambre.

El exceso de hambre no debe ser pasado por alto, pero hay que entender que ciertas razas necesitan más comida Foto: iStock

El hambre canina realmente existe y le ocurre con mayor a muchos perros de razas grandes.



También si su perro es muy activo y realiza ejercicio a diario o si está en etapas como el embarazo o en crecimiento, su ingesta de alimentos naturalmente incrementará.

Sin embargo, hay algunos factores que debe tener en cuenta porque puede desembocar en polifagia, que es excesivo deseo de comer que se presenta en algunos estados patológicos, de acuerdo con el Hospital Veterinario el Mar.

Signos de alarma de polifagia en perro

El hambre es una respuesta natural de los seres vivos, por lo que es fundamental que lo tenga presente y no tome acción antes de consultar con un veterinario.



No obstante, hay algunas señales que pueden indicarle que algo no va bien con su perro y que está teniendo hambre en exceso.

- Comienza a comer en exceso o siempre está pidiendo más comida, incluso después de haber comido.



- Presenta ansiedad por la comida.



- Pide comida constantemente y se muestra insaciable.



- Manipula a los dueños para que le den comida.



- No se satisface con la cantidad de comida que se le da.

Es importante tener en cuenta que algunos perros pueden tener un apetito insaciable debido a su raza o constitución.



Algunos problemas de salud como el hipertiroidismo, la diabetes, disfunción renal o síndromes intestinales pueden ocasionar este problema.

Para evitar que el perro tenga exceso de hambre, las recomendaciones más frecuentes suelen ser racionar el alimento y proporcionarle una alimentación equilibrada y adecuada a sus necesidades nutricionales. Tratar la causa subyacente es prioritario.

Además de estos signos, el exceso de hambre también puede estar acompañado de síntomas, según Experto Animal como:



- Sed excesiva: Los perros con exceso de hambre también pueden beber más agua de lo habitual.



- Apatía: Un perro con exceso de hambre puede estar cansado y apático.



- Vómitos o diarrea: En algunos casos, el exceso de hambre puede causar problemas digestivos.

Recuerde que acudir al veterinario debe ser su primera opción para obtener un diagnóstico profesional y encontrar la solución a este problema más común de lo que parece.

