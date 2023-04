El Pinscher miniatura es uno de los más dinámicos y amigables perros en el mundo. Este can es de origen alemán y existe gracias al cruce de varios perros. Según los expertos, este animal tiene un carácter predominante y fuerte; sin embargo, es muy cariñoso y sociable con su círculo social, pero a la hora de estar con otras personas u otros perros no lo es.



Se caracteriza por ser un perro muy activo, por ende necesita hacer mucha actividad física para que esté saludable y contento.

Una raza pequeña perfecta para sentirse acompañado Foto: IStock

(Tenemos para usted: ¿Su mascota se quita el collar isabelino? Le damos algunas alternativas).

Al hablar de un perro como estos, se tiene que tener presente que por su gran cantidad de cruces, puede que existan muchos perros con algunas similitudes, pero que realmente no son esta raza tan prestigiosa.



Por ende le traemos varias características que tiene que tener presente para verificar si su perro es puro o no.



Tenga presente que la pureza de un perro se tiene que verificar mediante un experto, el cual le hace un estudio a su mascota para dar veracidad de si es puro o no, ya que este examina varias características, como por ejemplo:

Proporciones Altura Boca Testículos Movimientos ETC

No olvide que el Pinscher miniatura es la versión reducida, sin enanismo, del Pinscher alemán. Es pequeño, de perfil cuadrado y pelo corto. Sus líneas son finas y muy elegantes. La altura para machos y hembras es de 25 a 30 centímetros y el peso es de 4 a 6 kilogramos.



Algunas de las características del Pinscher miniatura, según el portal ‘Experto Animal’.

El cuerpo del Pinscher miniatura es corto, pequeño y compacto: el pecho es moderadamente ancho y los flancos son recogidos pero no en exceso. Los ojos son oscuros, además cuentan con una forma muy ovalada. Las orejas son paradas o dobladas en forma de "V". Antiguamente, se acostumbraba a cortar las orejas para asegurar que estas quedarán de pie, pero afortunadamente esa práctica se dejó de efectuar. La cola debe ser en forma de sable o de hoz: el estándar de pureza asegura que la cola debe ser natural, es decir, no amputada. El pelo del Pinscher miniatura es corto: además de tupido, brillante y pegado al cuerpo.

Pinscher miniatura de cachorro. Foto: iStock.

(Siga leyendo: ¿Por qué los perros grandes viven menos? Esto dice la ciencia).

También tiene que tener presente que el temperamento de este perro consta en que es un animal lleno de vida, seguro de sí mismo y muy familiar. Este suele vivir de 12 a 14 años.



Por desgracia, como es un perro tan cruzado, cuenta con algunos problemas de salud, estos son: la posibilidad de que se le luxen las rodillas, sufra de obesidad y por último puede llegar a sufrir atrofia progresiva de retina, quedándose ciego en cualquier etapa de su vida.



Si alguna de estas características o especificaciones no van con su perro, el experto al hacer su estudio llamado ‘reconocimiento de raza’ puede llegar a consolidarlo como no puro. Tenga en cuenta que para efectuar este reconocimiento su perro debe tener por lo menos un año de edad y que se aprecie claramente que es una raza concreta.

(Siga leyendo: Datos curiosos sobre el Pinscher miniatura).

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

