¿Cómo reportar un gato o perro perdido según la ley?

Diariamente, se calcula que se extravían aproximadamente entre 10 y 20 animales de compañía, entre perros y gatos, solamente en Bogotá. Sin embargo, se estima que esta cifra puede ser mayor, no solo al contabilizar el resto de las ciudades de Colombia, sino también porque muchas personas no saben cómo o dónde pueden reportar la pérdida o extravío de su mascota.



Por fortuna, y también por ausencia de reportes, estas cifras no llegan a ser tan alarmantes como las de México, Perú o España en donde el número de perros y gatos perdidos se encuentra entre los 200.000 y los 500.000 cada año.

(Le puede interesar: ¿Cuáles son las vacunas obligatorias para los perros?)

Para impedir que su mascota pase a engrosar las listas de animales perdidos y también para evitar pasar un mal momento, es importante tener en cuenta una serie de sencillas recomendaciones con el fin de tener a nuestra mascota siempre segura y a nuestro lado.

Prevención, la palabra clave

Aunque la pérdida o extravío de un animal de compañía puede ser considerado como un caso fortuito y no como un caso de irresponsabilidad, todos los tutores tienen a la mano una serie de herramientas que podrán ser de gran ayuda en caso de pérdida y harán que el perro o gato retornen prontamente a sus hogares.



Estas medidas son:



- Identificación: Tenga siempre al animal debidamente identificado. Esto puede ser a través de collar y placa (con todos los datos personales como nombre del animal, teléfono de contacto e incluso un correo electrónico o una dirección de residencia) o también a través del microchip (el cual se implanta de manera gratuita en Bogotá para los estratos 1, 2 y 3).



- Sea precavido: Evite que su perro deambule por calles o parques sin que vaya sujeto por collar o traílla, mucho menos si son zonas desconocidas para él ya que el riesgo de escape, confusión o pérdida es más elevado. En el caso de los gatos, no permita que salgan de casa y evite al máximo dejar puertas, ventanas o balcones abiertos para impedir que la curiosidad los motive a huir.



(También: El olfato canino es muy fiable para detectar covid-19, según estudio)



- Entornos seguros: Cree redes entre tutores de animales de compañía en su comunidad, barrio o localidad. Presente a sus animales ante los vecinos, para que en caso de pérdida sea más fácil localizarlo. En muchos parques de la ciudad, los tutores de perros tienen grupos de redes sociales en los cuales, aparte de coordinar los horarios de juegos, pueden alertar sobre una mascota extraviada.



- Datos actualizados: Tenga al día el esquema de vacunación, el plan de desparasitación y la historia clínica de su mascota en una clínica veterinaria cerca a su lugar de residencia. En muchas ocasiones cuando un animal es encontrado dentro del mismo barrio, las personas optan por preguntar en las clínicas del sector para encontrar al dueño.



- Atención: Identifique los lugares preferidos por su perro o su gato. En muchas oportunidades ellos buscan esos lugares que les resultan más familiares cuando se despistan.



- Educación: Para que los animales sepan comportarse en espacios públicos, atiendan al llamado y caminen siempre cerca de usted. Algo que funciona muy bien es socializar a su mascota con lugares, olores y mobiliario que se encuentre en la zona, esto ayuda a que ellos se ubiquen espacialmente mejor dentro del territorio y puedan volver a casa.

Si ya sucedió…

No se alarme y actúe rápidamente. Las acciones rápidas, junto con una buena estrategia de comunicación y búsqueda en el tiempo corto, aumentan las probabilidades de tener de regreso al perro o gato.



- Si sospecha que su mascota pudo haber huido de casa, antes de encender las alarmas consulte con todos los miembros de la familia y revise muy bien su hogar. En algunas ocasiones, sobre todo los gatos, pueden esconderse en lugares insospechados y hacerlo pasar un mal momento.



- Si se confirma el escape de casa o si se extravió en la calle, recorra de inmediato la zona y alerte a las personas de su círculo cercano y las redes de apoyo para que estén atentas en caso de observarlo deambulando. Generalmente tanto perros como gatos, durante las primeras horas posteriores al evento, suelen caminar no más de 5 o 10 km del punto de pérdida. En el caso de los gatos es importante que haga también recorridos nocturnos ya que durante el día ellos pueden estar escondidos por el miedo que les produce estar en lugares que no les son familiares.



- No centre la búsqueda en un radio muy pequeño. Tanto perros como gatos pueden recorrer grandes distancias al estar desorientados en las calles.



(Lea: ¿Qué hacer si su mascota está afectada por gas lacrimógeno?)



- Si han pasado más de 6 u 8 horas del evento, la recomendación es crear volantes para distribuir por la zona y entre los residentes del sector. Es muy importante que dentro de este incluya:

o Nombre de la mascota

o Raza

o Edad aproximada

o Características particulares

o Condiciones de salud de relevancia

o Dónde fue visto por última vez

o Datos de contacto

o Foto reciente (preferiblemente si es de cara y de cuerpo entero para dar más detalles).



Es importante que también haga difusión a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Muchas entidades, fundaciones u organizaciones que se dedican al rescate del animales tienen redes efectivas y amplias para la difusión y también para reportar animales perdidos y encontrados.



- Notifique a los centros veterinarios, a las tiendas de mascotas y a otros establecimientos de la zona. Visite con regularidad esos locales y también los refugios de animales para verificar que su perro o gato no haya sido llevado allí.



- Por último, no pierda la fe. Muchos casos de reencuentros han sido reportados luego de semanas, meses e incluso años de pérdida de perros o gatos.

Apoyo de las entidades

Si bien no existe en Colombia un ente gubernamental encargado de gestionar una denuncia por pérdida o extravío de un animal de compañía, la mayoría de las entidades del manejo ambiental de las ciudades pueden activar mecanismos para la notificación.



En el caso de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene la aplicación gratuita “Distrito appnimal” que está disponible para cualquier sistema operativo y en la que se pueden reportar animales perdidos y encontrados. En las demás ciudades se cuenta con organismos encargados de la gestión ambiental como el Centro de Bienestar Animal La Perla, en Medellín, y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en Cali.



Las autoridades de policía, si bien no reciben específicamente denuncias por pérdida de animales de compañía, son de gran ayuda en la búsqueda de las mascotas extraviadas ya que los Comandos de Atención Inmediata (CAI) se encuentran al interior de los barrios y los cuadrantes, y la institución cuenta con Patrullas de Protección Animal que ayudan a la ciudadanía en casos de protección y defensa de los animales en general.

Gabriel García

Médico veterinario

OTRAS NOTICIAS DE MASCOTAS

Lo que se debe hacer cuando un perro ataca

Lo nuevo sobre el covid-19 y los animales de compañía