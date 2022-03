Es normal que, en un comienzo, los cachorros orinen o defequen en distintos puntos de la casa, cada vez que tienen la necesidad de hacerlo. Es muy importante educarlos y enseñarles a controlar este hábito mientras aún están pequeños, pues más adelante puede resultar difícil.



(Le puede interesar: Colombia deberá contar con política de protección animal a fines de mayo).



Lograrlo requiere dedicar tiempo, observación, constancia, paciencia y, muy importante, amor. Gritarlos, maltratarlos, castigarlos cuando orinan fuera de lugar no solo es injusto con ellos, también puede causarles un trauma.

Para empezar, es ideal que el perrito asocie su salida a pasear con la posibilidad de ir al baño. Dado que no es recomendable sacarlos si no tienen completo su esquema de vacunas, conviene tener en cuenta estas recomendaciones aportadas por Purina:



1. Obsérvelo: es muy importante que usted pueda detectar los momentos en los que su cachorro tiene ganas de hacer sus necesidades. Habitualmente, esto ocurre al despertarse por las mañanas, después de comer o beber, y tras haber jugado. Su instinto natural lo lleva a querer hacer sus necesidades lejos del lugar donde come o duerme.



(Además: Perros: ¿qué podría indicar que su mascota sufre de depresión?).



2. En esos momentos, o cuando vea que su cachorrito olisquea el suelo y se mueve en círculos, póngalo sobre un periódico o alfombrilla especial para perros (hay variedad de ellas en el mercado) en el lugar donde quiera que orine o defeque. Indíquele lo que quiere que haga usando una palabra que luego el perrito se acostumbre a reconocer, como “pis”. Tenga paciencia y espere. Una vez haya hecho sus necesidades, prémielo con su snack favorito y elógielo. Ojo: no cometa el error de levantarlo bruscamente ni llevarlo corriendo y gritando al lugar que usted quiere que use. Utilice siempre un tono de voz suave y amable.



3. Siga esta misma rutina durante unos 15 días, que es el tiempo estimado para que un cachorrito aprenda esta tarea, aunque debe tener en cuenta que el control sobre sus necesidades no es total hasta los 3 o 4 meses de edad. ¡Sea paciente!



(También: ¿Su perro no le hace caso? Siga estos consejos).



4. Inicie, tan pronto se pueda, una rutina de salidas diarias que en lo posible coincidan con las horas o momentos en los que él hace sus necesidades. Dele tiempo para orinar o defecar. Luego recoja los excrementos, premie a su perrito y felicítelo. Al terminar paséelo unos minutos más, antes de volver a casa.



5. Cuando haya logrado que el cachorro haga casi la totalidad de sus necesidades fuera de la casa, retire el periódico o la alfombrilla. Mantenga la rutina de paseos.

Con información del sitio purina.es

Encuentre también en Mascotas:

Lo que debería saber antes de cambiar la dieta de sus mascotas

Uso de queratina y otros productos en mascotas también puede ser maltrato