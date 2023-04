Uno de los propósitos más comunes de algunas personas tiene que ver con el control del peso y la realización de ejercicio para evitar problemas de sobrepeso u obesidad.



Sin embargo, algunos de los tutores de animales de compañía desconocen con claridad si su mascota está o no obesa y tampoco saben a ciencia cierta cómo hacer un control de la ingesta de alimento de sus animales de compañía.



Cuestión de hábitos



Uno de los pilares básicos de la salud de las mascotas se relaciona con la nutrición. No se puede hablar de una mascota completamente saludable si está en condiciones de desnutrición o si tiene sobrepeso.



El tutor tiene gran responsabilidad en la nutrición de las mascotas, no solo porque es el encargado de elegir el alimento que los animales comen o de realizar actividad física frecuente, sino por ser también quien establece las cantidades de alimento y los horarios, y programa las visitas al médico veterinario para hacer una valoración del peso de su mascota.



Adicionalmente, se ha observado que tanto el estilo de vida como los malos hábitos alimenticios de los tutores pueden influir, positiva o negativamente, en la condición corporal de perros y gatos.



Como dato adicional, hoy en día se habla de que, en Estados Unidos, aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de los perros y gatos tienen problemas de sobrepeso y obesidad.

Primer paso



Antes de entrar de lleno a hablar sobre cómo hacer el manejo calórico y saber cuáles son los requerimientos de las mascotas, es fundamental saber si el perro o gato están en condición de sobrepeso u obesidad. Para tal fin, basta con realizar dos sencillas pruebas:



Examen visual del contorno abdominal: el animal debe mantener las proporciones corporales cuando se observa desde arriba; es decir, debe ser posible ver con claridad la cintura y no se deben observar depósitos de grasa en la parte del abdomen.



Palpación: consiste en aplicar una ligera presión en el dorso del animal con la finalidad de sentir o delimitar las costillas. Estas deben sentirse con claridad e incluso poder ser observadas a distancia. Los resultados de esta valoración podrían clasificarse así:



Delgadez marcada: cuando se marcan excesivamente las costillas, la columna vertebral y los huesos de la espalda o la cadera, y cuando tiene poca masa muscular en las extremidades. Aquí el animal está 20 por ciento por debajo de su peso normal.

Delgadez: se aprecian las costillas las vértebras y otras estructuras óseas, y tiene poca capa de grasa en el pecho. Aquí el animal está 10 por ciento por debajo de su peso normal.



Peso ideal: se observa la cintura con claridad, las costillas, las vértebras y otras estructuras anatómicas se sienten, pero no se ven a la distancia, y tiene una capa fina de grasa en el pecho.



Sobrepeso: las estructuras óseas son difíciles de percibir, el animal no tiene cintura y se distinguen marcados depósitos de grasa en la parte de la cadera y en la base de la cola. Aquí el animal está 10 por ciento por encima de su peso normal.

Obesidad: los depósitos de grasa se observan claramente en la base de la cola, la cadera y en la caja torácica; no es posible apreciar la cadera y tiene un aumento del contorno abdominal. Aquí el animal está 20 por ciento por encima de su peso normal.



Control de calorías



Calorías del alimento: los alimentos concentrados para mascotas tienen una tabla de valores nutricionales en las que se explican no solo los ingredientes, sino el aporte de carbohidratos, grasas y proteína. El mayor aporte calórico, medido en kilocalorías, lo tienen las grasas (8,5 kilocalorías por cada gramo de alimento), seguido por carbohidratos y proteína, que tienen un aporte de 3,5 a 4 kilocalorías por gramo.



Consumo de calorías: aproximadamente, cada 100 gramos de concentrado que se les ofrece a las mascotas contienen 12 por ciento de grasa, 29 por ciento de proteína y 50 por ciento de carbohidratos.



¿Cuántas calorías debe consumir el animal? Esto dependerá principalmente del peso, la raza, la edad, el estado reproductivo y el nivel de actividad física que realice el animal. Para un perro de 20 kilogramos de peso con hábitos sedentarios, el requerimiento será de aproximadamente 662 kilocalorías por día.

¿Qué hacer?



Actividad física regular: lo recomendable es hacer, por lo menos, 20 minutos al día. Sin embargo, hay razas (como las braquicéfalas) a las que les cuesta más respirar con facilidad o a las que les cuesta correr grandes distancias (como las razas de patas cortas). También es importante tener en cuenta no hacerlo en días muy calurosos o fríos, y también ofrecer agua.



Cambio de hábitos: las mascotas cuyos amos tienen hábitos de vida sedentarios serán más propensas a sufrir de sobrepeso u obesidad.



En el caso de los gatos, a los cuales es difícil tentarlos para que realicen actividad física, se puede hacer trabajo de enriquecimiento ambiental con juegos, repisas para que salten, gimnasios y premios alimenticios escondidos en objetos.



No a las sobras: Este es uno de los principales problemas de las mascotas ya que algún miembro de la familia se ve tentado a ofrecerles sobras de comida casera. El problema de estos cariños es que se desconoce con exactitud el aporte calórico y nutricional y, además, puede contener ingredientes como sal, grasa, dulce, etc., que pueden ser tóxicos para perros y gatos.





GABRIEL GARCÍA

*MÉDICO VETERINARIO

