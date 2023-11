¿Cómo evitar que un gato se suba a un árbol de Navidad? Consejos efectivos

Una de las formas más tradicionales de celebrar las fiestas de Navidad es decorando la casa con luces, botas, pesebres, figuras de renos, muñecos de nieve y el adorno central de todos los hogares: un árbol de navidad.



Sin embargo, los dueños de mascotas, puntualmente de gatos, habrán notado que los mininos perciben al pino navideño como una pista de obstáculos, una cama, o en ocasiones un enemigo gigante al que resulta imperativo destruir.

Esta atracción (o aversión) instintiva que sienten los gatos hacia el árbol es una respuesta natural a todos los estímulos del adorno: bolas colgantes, luces parpadeantes y la posibilidad de llegar a nuevas alturas. Además, es una nueva presencia en el espacio familiar de su mascota, por lo que no puede pasar desapercibido.

Es por eso que el portal ‘Experto Animal’ ha publicado una lista de consejos para evitar que sus adornos navideños sean brutalmente masacrados por su mascota.

Papel aluminio: un curioso consejo es cubrir la base del árbol con papel aluminio. Según el portal, la presencia de este material no resulta atractiva para los gatos, pues no pueden clavar sus uñas en él y,en general, parece que no les gusta la textura. Fijar el árbol a la pared: el peor escenario posible, además de un accidente con heridos, es que el árbol se caiga y todos sus adornos se rompan. Para esto, se recomienda fijar el árbol del techo a la pared para que la base no sea su único soporte. Despejar el espacio: poner el árbol cerca a muebles, taburetes o electrodomésticos grandes le da al gato un escalón para saltar a la parte más alta del adorno. Ubique el árbol en un lugar despejado, para evitar la tentación de un salto. Decorar el árbol cuando el gato no esté presente: en el proceso de decorar el árbol es cuando más se mueven los adornos. El tambaleo y la constante manipulación le pueden dar al minino un indicio de que se trata de un juguete. Evite decorar la parte inferior del árbol: así, su mascota tendrá las llamativas esferas y muñecos colgantes fuera de su alcance directo. En adición, intente conseguir adornos de tela, grandes e irrompibles, por si ocurre cualquier cosa. Repelentes naturales: una buena alternativa para casos extremos son los repelentes naturales no dañinos hechos con aromas cítricos. A los gatos no les gusta este olor, así que se mantendrán alejados del adorno. Darle al gato su espacio: juegue con él y tenle fijo en su casa un rascador, juguetes y demás. Así, puede que no se vea tentado a buscar otras distracciones en los adornos navideños.

¿Cómo regañar a los gatos?

El portal ‘Nature’s Variety’ explica que el comportamiento y los métodos de aprendizaje de los gatos es muy diferente al de los perros. Los mininos no responden a los gritos, a los golpes, al encierro o al decomiso. Estos comportamientos no corregirán actitudes, sino que solo generarán miedo, baja sociabilidad e incluso ganas de escapar.



Tampoco relacionarán una reprimenda con algo que no sucedió hace instantes, es decir, si hicieron sus necesidades en el lugar equivocado, pero ocurrió hace bastantes minutos, no entenderán el motivo del regaño.



Cuando un gato haga algo indebido, ‘Nature’s Variety’ recomienda tomar actitudes que no infundan miedo, pero que sí proporcionen una experiencia negativa derivada del mal comportamiento, como no darle ninguna golosina, no jugar con él, ignorarlo, y, en casos más graves, hacer un acto indirecto disimulado, como rociar agua con un spray, pero disimuladamente, intentando que no asocie al acto con usted. Así, el gato crea la noción de que cuando hace esa acción, algo malo pasa.

