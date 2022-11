En menos de dos meses, Chavela –una joven perrita– se escapó de su tutora dos veces. En ambas ocasiones, el animal duró extraviado hasta por 15 días en las calles de Bogotá. "La primera vez que se escapó estábamos en el parque El Brasil (localidad de Teusaquillo). Ella estaba jugando con otro perro adentro del parque suelta, y muy cerca de ella pasó un carro, se asustó y salió corriendo. Rápidamente la perdí de vista; la busqué por todo el barrio, pero no apareció", relata Alejandra Sierra, dueña de Chavela.



Sierra detalla que para encontrarla activó un plan de búsqueda a fin de dar con el paradero de la perrita, de ocho meses de edad. "Lo primero que hice fue poner un mensaje en mis redes sociales, y luego me contactó una persona experta en rescates. Me recomendó armar un grupo de WhatsApp, hacer carteles e ingresar a muchos grupos de Facebook relacionados con búsqueda de perros".

Ella es Chavela, de ocho meses de edad. Foto: Alejandra Sierra

Alejandra explica que a los pocos días una persona, que estaba haciendo ejercicio cerca del campus de la Universidad Nacional y estaba enterada de la situación por los grupos de WhatsApp, le escribió para decirle que había visto a Chavela.



"Corrimos a la Nacional ese mismo día, pero no la encontramos. Revisamos las cámaras de seguridad y veíamos a un perro de un lado para otro, pero no estábamos seguros de si era ella. A partir de allí, todos los días iba a la universidad para buscarla. Cuando ya había desistido de poder encontrarla, un domingo me llamaron a decirme que todas las noches un perro salía a buscar comida. Entonces fui a pasar la noche en la universidad, le puse su comida, especialmente caliente para atraerla. Me puse a hablar con una vigilante mientras esperaba a que apareciera y la perrita al escuchar mi voz salió de su escondite", recuerda Sierra con entusiasmo.



La segunda vez, cuenta la dueña de la perrita, fue muy similar a la primera. Estaban caminando cerca de su casa y de repente pasó un camión grande, Chavela se asustó y nuevamente se dio a la fuga. Su tenedora hizo todo lo posible para recuperarla, pero fue imposible.



Chavela es de color negro y fue adoptada por Alejandra. Foto: Alejandra Sierra

En esta ocasión, la estrategia de Alejandra cambió, aunque la perra también duró 15 días perdida. "Esta vez cambié mi plan. Traté de quedarme cerca de mi casa, no salí a todos partes a buscarla, porque una persona me recomendó que no me moviera, porque así no regaba mi olor por la ciudad. Potencié la estrategia de búsqueda digital y afortunadamente una pareja de conocidos la vio en el parque Nacional. Otra vez la recuperé", agrega con alegría.



Según le han explicado expertos y de acuerdo con información que ha leído, Alejandra concluye que Chavela es una perrita escapista, condición que se genera por varios factores.

Chavela se ha escapado dos veces en un mes. Foto: Alejandra Sierra

¿Qué es un perro escapista?



"Algunos canes, como vienen de la calle, tienden a irse. En el caso de Chavela es porque se asusta y su reacción es huir. Pierde la noción de mis llamados. Muchos escapistas, diferentes a Chavela, tienden a irse y aparecer en la noche o en periodos cortos”, argumenta Sierra".



Gabriel García, médico veterinario, cuenta cómo identificar un perro escapista. “Por lo general son machos que no han sido castrados: estos aún responden a sus instintos hormonales y reproductivos, y, gracias a su olfato, pueden detectar a hembras en celo a kilómetros. También se trata de canes que tienen miedo a ruidos fuertes, como truenos, pirotécnica y automóviles”, detalla en su explicación García.



Agrega, además, que el exceso de energía y la falta de juegos o actividades en casa hacen que los animales tengan más tendencia a escapar de sus tutores.

La mala socialización también puede ser un factor que influye.



“Cuando los perros han tenido malos procesos de socialización (bien sea por ausencia o por métodos inadecuados) se puede generar ansiedad para socializar con otros perros o aversión a hacerlo, lo cual lo puede llevar a huir de los encuentros. Y, adicionalmente, la ausencia de estímulos puede conducir a que el perro se sienta aburrido y busque saciar su curiosidad al escaparse”, agrega el experto.

¿Cómo detectar a un perro escapista?



Usualmente, para descubrir a un perro escapista hay que experimentarlo en una o más ocasiones, ya que, si bien existe una serie de condiciones que lo hacen más propenso a hacerlo, a simple vista no es posible identificarlo con claridad.



“Una vez se origine el comportamiento, se debe corregir y educar oportunamente para evitar que el comportamiento se repita o pueda conducir a pérdidas, extravíos o robos de mascotas”, detalla el médico veterinario.



Entre tanto, Chavela está en tratamiento profesional para poder superar sus miedos y evitar que se vuelva a escapar.



"Estoy en proceso con un etólogo para ayudar a quitarle el miedo a los carros y a las personas, pues tiene alguna afectación emocional. En casa, además, le pongo sonidos a los que les teme para que diariamente los asimile. Cuando salgo a la calle le pongo doble correa y utilizó un collar llamado martingale, que no la ahoga, sino que tiene un sistema por el que, cuando ella jala, el collar no se abre sino que aprieta y logra que la perrita no saque la cabeza", concluye Alejandra Serrano.



